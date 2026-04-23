Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে ঘরে ডুকে ২ বোনকে ধর্ষণচেষ্টা, গ্রেপ্তার ১

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

মৌলভীবাজারের বড়লেখায় ঘরে ঢুকে এসএসসি পরীক্ষার্থী ও এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী দুই বোনকে ধর্ষণচেষ্টাকালে মিথুন দাস নামের (২৭) প্রতিবেশী এক যুবককে আটক করেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। এরপর ধর্ষণচেষ্টাকারী যুবকের বাবা, চাচা, ভাইসহ স্বজনেরা দলবদ্ধভাবে অস্ত্র নিয়ে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

বুধবার রাতে উপজেলার হাকালুকি হাওরপারের তালিমপুর ইউনিয়নের উত্তর বড়ময়দান গ্রামের বকুল দাসের বাড়িতে রাত ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রাতেই অভিযান চালিয়ে থানা-পুলিশ অভিযুক্ত মিথুন দাসের চাচা অরুণ চন্দ্র দাসকে গ্রেপ্তার করেছে।

ভুক্তভোগী পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে বসতঘরের দরজা খোলা পেয়ে প্রতিবেশী মিথুন দাস ঢুকে এসএসসি পরীক্ষার্থীর (১৬) হাতে ধরে টানাহেঁচড়া করেন। আক্রমণের শিকার পরীক্ষার্থী ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে তাঁর কবল থেকে ছুটে চিৎকার দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর মিথুন দাস ওই পরীক্ষার্থীর বড় বোন এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীকে (১৭) জাপটে ধরার চেষ্টা করেন। সে চিৎকারের চেষ্টা করলে মুখ ও গলা চেপে ধরেন। ধস্তাধস্তিতে তাঁর গলা ও মুখে জখম হয়। মা ও বাড়ির অন্য লোকজন চিৎকার শুনে তাঁকে উদ্ধার করে অভিযুক্তকে আটক করেন। আটকের খবর পেয়ে মিথুন দাসের বাবা, চাচা, ভাইসহ অন্য আত্মীয়স্বজন দা, লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা ও বাড়িঘরে ব্যাপক ভাঙচুর করে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীদের বাবা ধর্ষণচেষ্টাকারী মিথুন দাস, তাঁর বাবা মাখন চন্দ্র দাস, ভাই টিপু চন্দ্র দাস, চাচা অরুণ চন্দ্র দাস ও চাচাতো ভাই অরুপ দাসকে আসামি করে থানায় মামলা করেন। রাতেই অভিযান চালিয়ে পুলিশ অরুণ দাসকে গ্রেপ্তার করে।

বড়লেখা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

মৌলভীবাজারএইচএসসিধর্ষণপুলিশমৌলভীবাজার সদরবড়লেখাএসএসসি পরীক্ষাপরীক্ষার্থীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

