মৌলভীবাজারে ঘরে ডুকে ২ বোনকে ধর্ষণচেষ্টা, গ্রেপ্তার ১

মৌলভীবাজারের বড়লেখায় ঘরে ঢুকে এসএসসি পরীক্ষার্থী ও এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী দুই বোনকে ধর্ষণচেষ্টাকালে মিথুন দাস নামের (২৭) প্রতিবেশী এক যুবককে আটক করেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। এরপর ধর্ষণচেষ্টাকারী যুবকের বাবা, চাচা, ভাইসহ স্বজনেরা দলবদ্ধভাবে অস্ত্র নিয়ে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।
বুধবার রাতে উপজেলার হাকালুকি হাওরপারের তালিমপুর ইউনিয়নের উত্তর বড়ময়দান গ্রামের বকুল দাসের বাড়িতে রাত ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রাতেই অভিযান চালিয়ে থানা-পুলিশ অভিযুক্ত মিথুন দাসের চাচা অরুণ চন্দ্র দাসকে গ্রেপ্তার করেছে।
ভুক্তভোগী পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে বসতঘরের দরজা খোলা পেয়ে প্রতিবেশী মিথুন দাস ঢুকে এসএসসি পরীক্ষার্থীর (১৬) হাতে ধরে টানাহেঁচড়া করেন। আক্রমণের শিকার পরীক্ষার্থী ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে তাঁর কবল থেকে ছুটে চিৎকার দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর মিথুন দাস ওই পরীক্ষার্থীর বড় বোন এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীকে (১৭) জাপটে ধরার চেষ্টা করেন। সে চিৎকারের চেষ্টা করলে মুখ ও গলা চেপে ধরেন। ধস্তাধস্তিতে তাঁর গলা ও মুখে জখম হয়। মা ও বাড়ির অন্য লোকজন চিৎকার শুনে তাঁকে উদ্ধার করে অভিযুক্তকে আটক করেন। আটকের খবর পেয়ে মিথুন দাসের বাবা, চাচা, ভাইসহ অন্য আত্মীয়স্বজন দা, লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা ও বাড়িঘরে ব্যাপক ভাঙচুর করে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগীদের বাবা ধর্ষণচেষ্টাকারী মিথুন দাস, তাঁর বাবা মাখন চন্দ্র দাস, ভাই টিপু চন্দ্র দাস, চাচা অরুণ চন্দ্র দাস ও চাচাতো ভাই অরুপ দাসকে আসামি করে থানায় মামলা করেন। রাতেই অভিযান চালিয়ে পুলিশ অরুণ দাসকে গ্রেপ্তার করে।
বড়লেখা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
রাজধানীর শাহবাগ থানার মধ্যে বিনা উসকানিতে সাংবাদিকদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় থানা চত্বরে এই হামলায় অন্তত ১০ জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। তাঁরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্য। তবে পুলিশের বিরুদ্ধে এই হামলার সময় নীরব ভূমিকা পালনের৭ মিনিট আগে
পিরোজপুরের ভান্ডারিয়ায় এসএসসি বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় এক পরীক্ষার্থীকে ভুলবশত ২০২৫ সালের প্রশ্নপত্র দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) উপজেলার ইকড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটে। ভুল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দেওয়া ওই শিক্ষার্থী চরম দুশ্চিন্তায় আছে।১৩ মিনিট আগে
ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তাঁর মেয়ের আপত্তিকর ছবি ছড়ানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজধানীর শাহবাগ থানা চত্বরে হামলার শিকার হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) দুই নেতা। ছাত্রশিবিরের অভিযোগ, ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা এ হামলা চালিয়েছেন।৩৯ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সালন্দর ইউনিয়নে শাহেরা খাতুন (৩৮) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে উপজেলার সালন্দর ইউনিয়নের সিংপাড়া গ্রামে নিজ বাড়িতে ওই গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। নিহত শাহেরা খাতুন ওই গ্রামের মো. জিয়ারুল ইসলামের স্ত্রী।৩৯ মিনিট আগে