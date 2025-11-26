Ajker Patrika

বাঁধের জমি লিজ দিয়ে বিপাকে পাউবো

  • মেয়াদ শেষ হলেও মামলার কারণে নতুন করে ইজারা দিতে বিপত্তি।
  • তিন বছর ধরে লিজবিহীন অবস্থায়; ফলে পার্কটিতে কোনো আয়ও হচ্ছে না।
মাহিদুল ইসলাম, মৌলভীবাজার
মৌলভীবাজারের মনু ব্যারাজ‍সংলগ্ন এলাকায় পরিত্যক্ত শিশুপার্ক পরিণত হয়েছে ঝোপঝাড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা
মৌলভীবাজারের মনু ব্যারাজ‍সংলগ্ন এলাকায় পরিত্যক্ত শিশুপার্ক পরিণত হয়েছে ঝোপঝাড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজার শহরঘেঁষা মাতারকাপন এলাকায় মনু ব্যারাজ‍। এর কয়েক মিটার দূরেই পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) প্রায় ১ একর জায়গাজুড়ে পর্যটকদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল ড্রিমস শিশুপার্ক নামে বিনোদন কেন্দ্র। তবে এ পার্কটি বিভিন্ন জটিলতায় এখন বন্ধ রয়েছে। জানা গেছে, শুরুর দিকে বৈধভাবে পার্কটি লিজ দেওয়া হলেও বর্তমানে মামলা জটিলতায় তিন বছর ধরে লিজবিহীন অবস্থায় আছে। ফলে পার্কটি থেকে কোনো আয়ও হচ্ছে না।

পাউবো বলছে, মামলা থাকায় ২০২২ সাল থেকে লিজ দেওয়া যাচ্ছে না। এদিকে ইজারাদারের দাবি, তাঁদের লিজ এখনো বৈধভাবে আছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৬ সালে পার্কটি পাঁচ বছর মেয়াদে ইজারা দেওয়া হয়। মেয়াদ শেষের আগেই ইজারাদারেরা মামলা করেন। পার্কটি চালাতে গিয়ে ইজারাদারদের লোকসান হচ্ছে বলে মামলা করা হয় বলেও জানা গেছে।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি এলাকা থেকে সূচনা হওয়া ১৬৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মনু নদের ৭৩ কিলোমিটার বাংলাদেশে রয়েছে। এই নদকে ঘিরে মনু নদ প্রকল্প নামে ১৯৮৩ সালে বৃহৎ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রকল্প। এখানে যে ব্যারাজ করা হয়েছে, তা দেখার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটক আসেন। তবে এখানে ব্যারাজ ছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে অনেক পরিত্যক্ত জায়গা রয়েছে। 

স্থানীয়রা বলছেন, এখানে বিনোদনের জন্য পার্ক স্থাপন করা হলেও বাস্তবে বাচ্চাদের কয়েকটি খেলনাসামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নেই। চারদিক শুধু জঙ্গলে ঢাকা।

সরেজমিনে দেখা যায়, মনু ব্যারাজের কয়েক মিটার দূরে ড্রিমস শিশুপার্ক। পার্কের বাইরে একটি সাইনবোর্ড। চারপাশে টিনের বেড়া। ভেতরে শিশুদের জন্য মিউজিক নৌকাসহ কয়েকটি বিনোদনসামগ্রী থাকলেও সেগুলো ঝোপজঙ্গলে ভরা। পাশে স্থাপনা ভাঙাচোরা। দেখে ভূতের বাড়ি ছাড়া অন্য কিছু ভাববার উপায় নেই।

স্থানীয় কয়েকজন বলেন, এখানে সরকারের প্রচুর জায়গা আছে। প্রতিদিন বিকেলে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে স্থানীয় অনেক পর্যটক আসেন। এখানে যে পার্ক আছে, এটা শুধু জায়গা দখল ছাড়া আর কিছু নয়।

পার্কের সাইনবোর্ডে দেওয়া ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা হলে ইঞ্জিনিয়ার সুলতান হোসেন নাম পরিচয় দিয়ে একজন বলেন, ‘আমরা লিজ নিয়ে পার্ক স্থাপন করেছি। আমাদের লিজের সময় এখনো আছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে আমাদের এখানে হামলা করে ভাঙচুর ও সবকিছু লুট করে নেওয়া হয়েছে। এজন্য পার্কের এই অবস্থা।’

মৌলভীবাজার পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. খালেদ বিন অলীদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, লিজের মেয়াদ শেষ হয়েছে। বর্তমানে মামলা চলমান। মামলা শেষ হলে নতুন করে আবার লিজ দেওয়া হবে।

