দুর্ঘটনাকবলিত ট্রেন উদ্ধার শেষে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন রেলের প্রকৌশলী

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
সিলেটের মোগলাবাজারে দুর্ঘটনাকবলিত ট্রেনের উদ্ধারকাজ শেষে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন মৌলভীবাজারের কুলাউড়া রেলওয়ে সেকশনের উপসহকারী প্রকৌশলী (পথ) মোজাম্মেল হক।
আজ বুধবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কুলাউড়া রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার মো. রোমান আহমদ। তবে এ বিষয়ে কুলাউড়া থানা-পুলিশ ও রেলওয়ে পুলিশ অবগত নয় বলে জানান।
জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার সকালে সিলেটের মোগলাবাজার এলাকায় উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনসহ চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ট্রেনের বগি উদ্ধার এবং রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক করতে কুলাউড়া থেকে প্রকৌশলী মোজাম্মেল হক ঘটনাস্থলে যান। কাজ শেষে মোটরসাইকেলযোগে ফেরার পথে কুলাউড়ার ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়ন এলাকায় তিনি মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে তিনি মারা যান।
কুলাউড়া রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার মো. রোমান আহমদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, কুলাউড়া রেলওয়ে সেকশনের উপসহকারী প্রকৌশলী (পথ) মোজাম্মেল হক অনেক ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।
