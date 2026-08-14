ঘুমাতে গিয়ে সিলিংয়ে দেখেন ১২ ফুটের অজগর, পরে উদ্ধার

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলায় একটি ঘরের সিলিং থেকে ১২ ফুট লম্বা একটি অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে উপজেলার ৫ নম্বর পুল এলাকার রুশন আলীর ঘরের সিলিং থেকে সাপটি উদ্ধার করে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন।
জানা যায়, রাতে ঘুমানোর সময় ঘরের সিলিংয়ের ওপর হঠাৎ সাপটি দেখতে পান রুশন আলী। সাপটি দেখে পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যান। পরে রুশন আলী বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে খবর দেন।
খবর পেয়ে ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল ও পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব দীপ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান, সাপটি একটি অজগর এবং ঘরের সিলিংয়ের ওপর ঝুলে রয়েছে। পরে অজগরটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধার করা অজগরটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ ফুট এবং ওজন ১৬ কেজি। পরে অজগরটি শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীমঙ্গল বন রেঞ্জ কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম বলেন, অজগরটি বনে অবমুক্ত করা হবে।
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