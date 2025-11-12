Ajker Patrika

লাউয়াছড়া বনে রেললাইনে স্লিপার ফেলে ট্রেন দুর্ঘটনার চেষ্টা

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
লাউয়াছড়া বনে রেললাইনে স্লিপার ফেলে ট্রেন দুর্ঘটনার চেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
লাউয়াছড়া বনে রেললাইনে স্লিপার ফেলে ট্রেন দুর্ঘটনার চেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজার কমলগঞ্জের লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতরে রেললাইনে স্লিপার ফেলে ট্রেন দুর্ঘটনার চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় ঢাকাগামী কালনী এক্সপ্রেস ট্রেনটি। আজ বুধবার সকালে লাউয়াছড়া বনের পশ্চিম বালিগাঁও এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, সকালে ঢাকাগামী কালনী এক্সপ্রেস ট্রেনটি লাউয়াছড়ার পশ্চিম বালিগাঁও এলাকা অতিক্রম করছিল। এ সময় রেললাইনের ওপর একটি স্লিপার দেখতে পান ট্রেনের ইঞ্জিন-সংশ্লিষ্টরা। পরে দ্রুত ট্রেনটিকে থামিয়ে রেললাইন থেকে স্লিপারটি সরিয়ে ফেলা হয়। যদি সময়মতো স্লিপারটি দেখতে না পাওয়া যেত, তবে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা ছিল। পরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে রেলওয়ে থানা-পুলিশের সদস্যরা।

এ বিষয়ে ভানুগাছ রেলওয়ে স্টেশনমাস্টার গৌড়প্রসাদ দাস পলাশ বলেন, ‘আমরা ধারণা করছি, দুর্বৃত্তরা রেললাইনে স্লিপার ফেলে রেখেছিল। তবে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি নিয়ে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তদন্ত করেছে।’

বিষয়:

কমলগঞ্জমৌলভীবাজারদুর্ঘটনাট্রেন দুর্ঘটনাদুর্বৃত্তমৌলভীবাজার সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়