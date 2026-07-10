মৌলভীবাজারে বন্যার পানিতে ডুবে বৃদ্ধের মৃত্যু

মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলায় বন্যার পানিতে ডুবে মো. আশরফ মিয়া (স্থানীয়ভাবে ‘আসই মিয়া’ নামে পরিচিত) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১০ জুলাই) সকালে নিজ বসতঘর থেকে তাঁর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেন স্বজনেরা।
নিহত আশরফ মিয়া উপজেলার টেংরা ইউনিয়নের আকুয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ওই এলাকার তাজুদ মিয়া, মনসুর মিয়া ও সুজাত মিয়ার বাবা।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে হঠাৎ নদীভাঙনের খবর ছড়িয়ে পড়লে আকুয়া গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণ বাঁচাতে পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি করে বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। এ সময় বৃদ্ধ আশরফ মিয়া ঘরের ভেতরেই রয়ে যান।
পরে ধীরে ধীরে এলাকায় বন্যার পানি বাড়তে থাকলে তিনি আর ঘর থেকে বের হতে পারেননি এবং ঘরের ভেতরেই আটকা পড়েন। শুক্রবার সকালে পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ফিরে এসে ঘরের ভেতর বন্যার পানিতে তাঁর ভাসমান মরদেহ দেখতে পান। পরে স্বজনেরা মরদেহ উদ্ধার করেন।
রাজনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বন্যার পানিতে ডুবে ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।
রাজধানীর গুলিস্তানে ছয় বছর বয়সী এক শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত রিয়াদ গাজী (২৭) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।৩ মিনিট আগে
বগুড়ার শেরপুরে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়ক থেকে ডাকাতি করা একটি গরুবাহী ট্রাক উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় ট্রাক থেকে পাঁচটি মৃত ও দুটি জীবিত গরু উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে বগুড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও শেরপুর থানা-পুলিশের যৌথ দল।৭ মিনিট আগে
টানা ভারী বর্ষণে গোপালগঞ্জ শহরসহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এতে সড়ক ও নিম্নাঞ্চল পানিতে তলিয়ে গিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।৮ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদককে সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) রাতে উপজেলার ডুমুরিয়া ইউনিয়ন যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মামুন খান ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে...১০ মিনিট আগে