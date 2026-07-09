ফের সিলেটের ডিসি বদল

সিলেটের জেলা প্রশাসক (ডিসি) পদে আবারও পরিবর্তন এনেছে সরকার। আজ বৃহস্পতিবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উপসচিব আব্দুল্লাহ আল মামুনকে এই জেলার নতুন ডিসি নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
গত ২৮ জুন কুমিল্লার জেলা প্রশাসক মু. রেজা হাসানকে সিলেটের ডিসি পদে বদলি করা হয়। তবে একজন মন্ত্রীর বিরোধিতায় তিনি ওই পদে যোগ দিতে পারেননি বলে অভিযোগ রয়েছে। রেজা হাসান সিলেটের ডিসির পদে যোগ দিতে কুমিল্লার ডিসির দায়িত্ব ছাড়েন। ওই সময় কুমিল্লায়ও নতুন ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়।
এর আগে গত ২১ জুন সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে প্রত্যাহার করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়।
নির্বাচন আয়োজনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশনের তথ্য চেয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের কাছে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একই সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার সীমানা ও ওয়ার্ড বিন্যাস দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশও দিয়েছে সংস্থাটি।২৬ মিনিট আগে
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