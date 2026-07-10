শিবগঞ্জে পরিত্যক্ত অবস্থায় প্রাচীন কালো পাথরের বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি প্রাচীন কালো পাথরের বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১০ জুলাই) দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার আটমূল ইউনিয়নের দোপাড়া গ্রাম থেকে মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আটমূল ইউনিয়নের দোপাড়া হিন্দুপাড়া গ্রামের বাসিন্দা গোকুল চন্দ্র মালির ছেলে দলু চন্দ্র মালি (৩৫) বাড়ির পাশের একটি স্থানে মূর্তিটি দেখতে পান। পরে তিনি বিষয়টি শিবগঞ্জ থানায় জানান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁর বাড়ির সামনের পাকা সড়ক থেকে মূর্তিটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
উদ্ধার হওয়া মূর্তিটি কালো কষ্টিপাথরের তৈরি। এর উচ্চতা প্রায় ২২ ইঞ্চি। তবে মূর্তিটির ওজন এখনো নির্ধারণ করা হয়নি।
শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুজ্জামান জানান, স্থানীয় বাসিন্দা দলু চন্দ্র মালির দেওয়া খবরে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মূর্তিটি উদ্ধার করে। বর্তমানে এটি থানার হেফাজতে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে মূর্তিটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
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