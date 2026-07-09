Ajker Patrika
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বেসরকারি

স্নাতক পাসে প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
স্নাতক পাসে প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ
প্রতীকী ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৭ জুলাই পর্যন্ত।

বিভাগ: ক্যাটাগরি ম্যানেজমেন্ট।

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবসায় প্রশাসন, বিপণন, ব্যবস্থাপনা, খুচরা ব্যবস্থাপনা, অর্থায়ন বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: সর্বোচ্চ ২ বছর। অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২২-৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, বিমা, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস ও কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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