Ajker Patrika
En
মৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গলে লোকালয় থেকে ১৮ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার, বন বিভাগে হস্তান্তর

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
শ্রীমঙ্গলে লোকালয় থেকে ১৮ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার, বন বিভাগে হস্তান্তর
১৮ ফুট দীর্ঘ অজগরটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার পুল বন্ধন কমিউনিটি সেন্টারের পাশ থেকে প্রায় ১৮ ফুট লম্বা একটি অজগর সাপ উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উদ্ধার করা সাপটি শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পুল বন্ধন কমিউনিটি সেন্টারের পাশে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় ওয়াসিম মিয়া বিশালাকৃতির অজগর সাপটি দেখতে পান। খবরটি ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। এ সময় কিছু মানুষ সাপটিকে মারতে চান।

পরে এলাকার কয়েকজন সচেতন ব্যক্তি বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে খবর দেন। খবর পেয়ে ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল, পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব দীপ ও বাবুল রবিদাস ঘটনাস্থলে গিয়ে অজগর সাপটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন।

উদ্ধারের পর সাপটিকে শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়।

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল বলেন, `উদ্ধার করা অজগর সাপটি প্রায় ১৮ ফুট লম্বা এবং এর ওজন আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৫ কেজি ছিল। বনে খাবারের অভাব হলে অনেক সময় এরা লোকালয়ে চলে আসে। তাই এদের হত্যা না করে নিরাপদে বনে পৌঁছে দেওয়াটা জরুরি।'

শ্রীমঙ্গল বন রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, `অজগর সাপটিকে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত করা হবে।'

বিষয়:

সাপমৌলভীবাজারবন বিভাগঅজগরসিলেট বিভাগবন্য প্রাণীশ্রীমঙ্গলজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত