দৌলতপুরের যমুনায় অভিযান, সাড়ে ৪ লাখ টাকার অবৈধ জাল ধ্বংস

মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে যমুনা নদীতে অভিযান চালিয়ে ৯ হাজার মিটার কারেন্ট জাল, ৪০টি চায়না দুয়ারি জাল ও প্রায় ৩০০০ গ্রাম ইলিশ জব্দ করেছে উপজেলা মৎস্য অফিস। পরে জব্দ করা অবৈধ জাল উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। জব্দ করা জালের আনুমানিক বাজারমূল্য ৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা।
আজ শুক্রবার বিকেলে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৬-এর অংশ হিসেবে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন দৌলতপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সুরাইয়া আক্তার তন্নী। পুলিশ সদস্যদের পাশাপাশি উপজেলা মৎস্য অফিসের সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমানসহ অন্য কর্মকর্তারা অভিযানে অংশ নেন।
উপজেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে জব্দ করা ইলিশ মাছ স্থানীয় অসহায় ও আর্থিক অসচ্ছল ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সুরাইয়া আক্তার তন্নী বলেন, মা ইলিশের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করা এবং দেশের মৎস্যসম্পদ রক্ষায় ৮ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান চলবে। এ সময়ে নদীতে অবৈধভাবে মাছ ধরা বন্ধে নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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