দরজা ভেঙে শয়নকক্ষে মিলল কলেজ শিক্ষিকার ঝুলন্ত মরদেহ
চট্টগ্রাম নগরের খুলশীতে নিজ বাসা থেকে ছন্দা শর্মা (৩৬) নামের এক কলেজ শিক্ষিকার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাত ১০টার দিকে দক্ষিণ খুলশীর ৩ নম্বর সড়কের একটি ফ্ল্যাট থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
ছন্দা শর্মা চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সাতকানিয়া উপজেলার আমিলাইশ কাঞ্চনা বঙ্গচন্দ্র ঘোষ ইনস্টিটিউটের শিক্ষক শ্রী হরেরাম শর্মার মেয়ে। তাঁর স্বামীর নাম মলই কান্তি শর্মা। তাঁদের কোনো সন্তান নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ।
খুলশী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল সোমবার রাতে অফিস শেষে বাসায় ফিরে স্ত্রীকে ডাকাডাকি করে কোনো সাড়াশব্দ পাননি তাঁর স্বামী। পরে দারোয়ানকে ডেকে দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করেন তিনি। এ সময় শয়নকক্ষের ফ্যানের সঙ্গে ছন্দাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন।
ওসি বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে মনে হচ্ছে। ঘটনাস্থলে কোনো চিরকুট পাওয়া যায়নি। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকেও কোনো অভিযোগ করা হয়নি। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।