Ajker Patrika
En
মানিকগঞ্জ

ঘিওরে বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেল খাদে, চালক নিহত

ঘিওর, (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
ঘিওরে বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেল খাদে, চালক নিহত
মানিকগঞ্জের ঘিওরে খাদে পড়ে মোটরসাইকেলচালক নিহত। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জের ঘিওরে খাদে পড়ে সাইম (১৯) নামের এক মোটরসাইকেলচালকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় মিঠু (২৩) নামের মোটরসাইকেল আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার বিকেলে উপজেলার বরংগাইল-টাঙ্গাইল আঞ্চলিক মহাসড়কের নতুন সেতু এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাইম উপজেলার ধুলণ্ডী গ্রামের পলাশ মিয়ার ছেলে। আহত মিঠু একই এলাকার এরশাদ মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে একটি মোটরসাইকেলে সাইম ও মিঠু দৌলতপুর থেকে বরংগাইলের দিকে যাচ্ছিলেন। বেপরোয়া গতিতে চালাতে গিয়ে নতুন সেতুর উত্তর ঢালে পৌঁছালে চালক সাইম মোটরসাইকেলটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এতে মোটরসাইকেলটি মহাসড়ক থেকে ছিটকে প্রায় ১৫ ফুট নিচে একটি খাদে পড়ে যায়। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক সাইম ও তাঁর সঙ্গে থাকা মিঠু গুরুতর আঘাত পান।

পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে ঘিওর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সাইমকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত মিঠুকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য মুন্নু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ঘিওর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুস সালাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পৌঁছে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেলটি জব্দ করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

মানিকগঞ্জঘিওরদুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনামানিকগঞ্জ সদরআহতজেলার খবরমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত