Ajker Patrika
En
জাতীয়

রাষ্ট্রপতি কে হবেন—এই প্রশ্নে যা বললেন মির্জা ফখরুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ জুলাই ২০২৬, ১১: ৫৭
রাষ্ট্রপতি কে হবেন—এই প্রশ্নে যা বললেন মির্জা ফখরুল
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়েছেন, পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে হচ্ছেন—তা সময় হলেই জানা যাবে। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘রাষ্ট্রপতি কে হবেন, তা সময় হলেই জানতে পারবেন।’

আজ শুক্রবার সকাল ৯টায় ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স আয়োজিত বেঙ্গল ডেল্টা কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে বেরিয়ে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের করা এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

সাংবাদিকেরা মির্জা ফখরুল ইসলামের কাছে জানতে চান, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের গুঞ্জন চলছে। তিনি পদত্যাগ করলে নতুন রাষ্ট্রপতি কে হবেন?

জবাবে বিএনপির অন্যতম শীর্ষ এই নীতিনির্ধারক বলেন, ‘রাষ্ট্রপতির কথাটা জোর দিয়ে কিছু বলা যাবে না। অপেক্ষা করেন, সময় হলেই জানতে পারবেন।’

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালদ্বীপের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ জিহাদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ বি এম ওবাইদুল ইসলাম। স্বাগত বক্তা ছিলেন সোয়াস ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোস্তাক খান।

আরও পড়ুন:

আজ-কালের মধ্যে পদত্যাগ
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন শুক্রবারই পদত্যাগ করতে পারেন: রয়টার্স
রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ: সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরছেন স্পিকার
দু-এক দিনের মধ্যে পদত্যাগ করতে পারেন রাষ্ট্রপতি
রাষ্ট্রপতি চাইলে পদত্যাগ করতে পারেন: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বিষয়:

বিএনপিসরকারস্থানীয় সরকার মন্ত্রীমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররাষ্ট্রপতি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত