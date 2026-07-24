রাষ্ট্রপতি কে হবেন—এই প্রশ্নে যা বললেন মির্জা ফখরুল

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘রাষ্ট্রপতি কে হবেন, তা সময় হলেই জানতে পারবেন।’
আজ শুক্রবার সকাল ৯টায় ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স আয়োজিত বেঙ্গল ডেল্টা কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে বেরিয়ে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের করা এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
সাংবাদিকেরা মির্জা ফখরুল ইসলামের কাছে জানতে চান, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের গুঞ্জন চলছে। তিনি পদত্যাগ করলে নতুন রাষ্ট্রপতি কে হবেন?
জবাবে বিএনপির অন্যতম শীর্ষ এই নীতিনির্ধারক বলেন, ‘রাষ্ট্রপতির কথাটা জোর দিয়ে কিছু বলা যাবে না। অপেক্ষা করেন, সময় হলেই জানতে পারবেন।’
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালদ্বীপের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ জিহাদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ বি এম ওবাইদুল ইসলাম। স্বাগত বক্তা ছিলেন সোয়াস ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোস্তাক খান।
মির্জা ফখরুল বলেন, সাম্প্রতিক নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং জনগণের বিপুল সমর্থনে বিএনপি সরকার গঠন করেছে। সরকার এখন অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার, রাজনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠন এবং জনগণের দেওয়া নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কাজ করছে।৩৩ মিনিট আগে
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