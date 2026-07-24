Ajker Patrika
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কক্সবাজার

কক্সবাজার সৈকতে গোসলে নেমে বাবা নিখোঁজ, ছেলে উদ্ধার

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজার সৈকতে গোসলে নেমে বাবা নিখোঁজ, ছেলে উদ্ধার
নিখোঁজ হেলাল উদ্দিন ও তার ছেলে নিলয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে গোসলে নেমে মো. হেলাল উদ্দিন (৫৫) নামে এক পর্যটক নিখোঁজ হয়েছেন। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে শহরের কলাতলী পয়েন্টে ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় হেলাল উদ্দিনের ছেলে নিলয়কে জীবিত উদ্ধার করেছে বিচকর্মী ও লাইফগার্ড সদস্যরা।

নিখোঁজ হেলাল উদ্দিন মেহেরপুর সদর উপজেলার পশু হাসপাতালপাড়ার মো. আনোয়ার শেখের ছেলে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সৈকতে পর্যটকদের সেবায় নিয়োজিত জেলা প্রশাসনের বিচকর্মীদের সুপারভাইজার মাহবুব আলম জানান, সন্ধ্যায় সমুদ্রসৈকতে কলাতলী পয়েন্টের দক্ষিণ পাশে হেলাল উদ্দিন ও তাঁর ছেলে নিলয় গোসলে নামেন। একপর্যায়ে তাঁরা সাগরে ভেসে গিয়ে তলিয়ে যান। তাৎক্ষণিক বিচকর্মী ও লাইফগার্ড সদস্যরা নিলয়কে উদ্ধার করতে পারলেও হেলাল উদ্দিনের খোঁজ পায়নি।

সুপারভাইজার মাহবুব আলম আরও জানান, নিলয়কে উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিখোঁজ হেলাল উদ্দিনকে উদ্ধারে সৈকতের বিচকর্মী ও লাইফগার্ড সদস্যরা অভিযান অব্যাহত রেখেছেন।

বিষয়:

নিখোঁজকক্সবাজারচট্টগ্রাম বিভাগপর্যটকসমুদ্র সৈকত
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