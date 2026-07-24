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ঢাকা

রাজধানীতে বিএনপি নেতাকে ছুরিকাঘাত

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীতে বিএনপি নেতাকে ছুরিকাঘাত
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কদমতলীতে শামসুদ্দিন খান (৬০) নামের বিএনপির এক স্থানীয় নেতা ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন। পরিবার বলেছে, পুরোনো রাজনৈতিক বৈরিতার জেরে তাঁর ওপর হামলা করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার দুপুরে মাতুয়াইল মেডিকেল রোডে এ ঘটনা ঘটে। আহত শামসুদ্দিনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে।

হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী শান্ত আহমেদ বলেন, ‘দুপুরের দিকে আমরা বন্ধুরা মিলে চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ চিৎকার শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখি, শামসুদ্দিন পিঠে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছেন। এরপর দ্রুত তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়।’

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শান্ত আরও বলেন, আহত শামসুদ্দিন বলেছেন, রাকিব নামের এক যুবক তাঁকে ছুরি মেরেছেন।

হাসপাতালে আহত শামসুদ্দিনের ভাই আজিমউদ্দিন খান বলেন, তাঁর ভাই মাতুয়াইল মাতৃসদন ইউনিট বিএনপির সভাপতি এবং শামীমবাগ পঞ্চায়েত কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

আজিমউদ্দিন বলেন, তাঁর ভাই শামসুদ্দিন দুপুরে নামাজের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়েছিলেন। মেডিকেল রোডে পৌঁছালে হঠাৎ পেছন থেকে রাকিব তাঁকে ছুরিকাঘাত করেন।

আজিমউদ্দিন অভিযোগ করেন, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা শামিম ওরফে পেটকাটা শামিমের সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। তার জেরেই ইমরান, রাকিবসহ কয়েকজন তাঁকে ছুরিকাঘাত করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, দুপুরে কদমতলীর মাতুয়াইল থেকে পিঠে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে আসেন ওই ব্যক্তি। দুপুরে জরুরি বিভাগে তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয়। বিষয়টি কদমতলী থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতবিএনপিঢাকা জেলারাজধানীঢামেক
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