দেড় ঘণ্টা পর পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল শুরু

বৈরী আবহাওয়ায় সাময়িক বন্ধ থাকার দেড় ঘণ্টা পর পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে। এর আগে বুধবার বিকেল ৫টার দিকে হঠাৎ ঝড় শুরু হলে ফেরি চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) কর্তৃপক্ষ। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বিআইডব্লিউটিসির আরিচা কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্য) মোহাম্মদ ছালাম হোসেন বলেন, সন্ধ্যা সোয়া ৬টা থেকে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌ-রুটে ফেরি চলাচল পুনরায় শুরু করা হয়েছে। আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় ফেরি চালু করা সম্ভব হয়েছে।
তিনি বলেন, বর্তমানে ফেরিগুলো স্বাভাবিকভাবে চলাচল করছে এবং ঘাটে আটকে পড়া যানবাহন পর্যায়ক্রমে পারাপার করা হচ্ছে। যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।
ঘাটসংশ্লিষ্টরা জানান, বিকেলের দিকে হঠাৎ ঝড় শুরু হলে নদীতে ঢেউয়ের তীব্রতা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এতে নৌযান চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা এড়াতে দ্রুত ফেরি চলাচল স্থগিত করা হয়।
ঘোষণার পরপরই উভয় ঘাটে থাকা ফেরিগুলো নিরাপদ স্থানে নোঙর করা হয় এবং ঘাট এলাকায় অবস্থানরত যাত্রী ও পরিবহনচালকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়।
