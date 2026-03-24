Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জে ভূগর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর দাবিতে কিষানিদের মানববন্ধন

ঘিওর, (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
জলবায়ু পরিবর্তন ও নদী-খাল ভরাট হওয়ার কারণে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলে হুমকির মুখে পড়েছে কৃষিকাজ। এভাবে চলতে থাকলে আগামী কয়েক বছরে কৃষিকাজ তো দূরের কথা, সুপেয় পানি পাওয়াই কঠিন হয়ে পড়বে।

এ অবস্থায় ভূগর্ভস্থ পানি সুরক্ষার দাবিতে আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) মানিকগঞ্জের ঘিওরে কিষানিদের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তারা স্থানীয় প্রাকৃতিক জলাশয়, নদী, খাল, বিল ও পুকুর দখলমুক্ত করে সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবহারের উপযোগী করার এবং কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

এর আগে ‘পানি সকল প্রাণের অধিকার’—এই স্লোগানকে সামনে রেখে দিনব্যাপী ঘিওর ও সদর উপজেলার সীমান্তবর্তী জয়নগর অ্যাগ্রো ইকোলজি শিখন কেন্দ্রে ‘পানির অধিকার নিশ্চিতকরণে করণীয়’ শীর্ষক জনমত সভা ও সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ‘বারসিক’, সবুজ সংহতি ও স্থানীয় কৃষক সংগঠনগুলোর আয়োজনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ও নদী-খাল ভরাট হওয়ার কারণে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। এতে ঐতিহ্যবাহী গভীর পানির ‘বোনা আমন’ ধান চাষ হুমকির মুখে পড়ছে। নতুন প্রজন্মের জন্য পানির সঠিক ব্যবস্থাপনা মেনে চলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বক্তারা ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে বৃষ্টির পানি ও উপরিভাগের পানির ব্যবহার বাড়ানোর ওপর জোর দেন।

জয়নগর কৃষক-কিষানি সংগঠনের সভাপতি দিপালী রানী বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বারসিকের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী বিমল চন্দ্র রায়, কর্মকর্তা সুবীর কুমার সরকার, ইউপি সদস্য জসিম উদ্দিন, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য রুবি আক্তার এবং গবেষক কৃষক মো. মাসুদ বিশ্বাস প্রমুখ। এতে কৃষক, জেলে ও শিক্ষার্থীসহ কয়েক শত মানুষ অংশ নেন।

বিষয়:

মানিকগঞ্জমানিকগঞ্জ সদরজলবায়ু পরিবর্তনকৃষিকৃষকপানি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

