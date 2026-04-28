বিমানকে স্বচ্ছ ও জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে: বিমানমন্ত্রী

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা বলেছেন, অতীতের সব অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর করে বাংলাদেশ বিমানকে একটি স্বচ্ছ, মানবিক ও জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে।
আজ মঙ্গলবার সকালে মানিকগঞ্জ জজকোর্ট প্রাঙ্গণে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে লিগ্যাল এইড আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আফরোজা খানম এসব কথা বলেন।
বিমানমন্ত্রী বলেন, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। আইনের সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে অসহায় মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হয়। এ ক্ষেত্রে আইনজীবী ও বিচারকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
জ্যেষ্ঠ জেলা ও দায়রা জজ এস কে এম তোফায়েল হাসান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য দেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আল আসাদ মো. মাহমুদুল ইসলাম, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ আস-সামছ জগলুল হোসেন, জেলা প্রশাসক নাজমুন আরা সুলতানা, জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট জামিলুর রশিদ খান, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারওয়ার আলম, লিগ্যাল এইড কর্মকর্তা দুরাখসা জাহান প্রিয়াংকা, পিপি নুরতাজ আলম বাহার প্রমুখ।
পরে দুপুরে সাটুরিয়া উপজেলার ছনকা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ধলেশ্বরী নদীভাঙন রোধে অস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজের উদ্বোধন করেন তিনি। এ সময় তিনি বলেন, বর্ষাকে সামনে রেখে আপাতত অস্থায়ী কাজ শুরু হলেও ভবিষ্যতে স্থায়ী নদীশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিনের দুর্নীতি ও অনিয়ম দূর করতে সময় লাগবে। সরকার জনগণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি সবাইকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান এবং একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
