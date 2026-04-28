সরকারের হস্তক্ষেপে ভেঙে গেল ক্রিকেট বোর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ৩১
সরকারের হস্তক্ষেপে ভেঙে গেল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। ছবি: সংগৃহীত

দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ এনে আগেই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) কর্মকর্তাদের আগেই সরে দাঁড়াতে বলেছিল দেশটির সরকার। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। সরকারি হস্তক্ষেপে আজ ভেঙে গেল এসএলসি।

আজ এসএলসির কর্মকর্তারা পদত্যাগ করেছেন বলে বার্তা সংস্থা এএফপি এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘এসএলসি সভাপতির দুই বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার এখনো ১১ মাস বাকি। এই সময়েই পদত্যাগের ঘোষণা দিতে একটি বিশেষ সভা আহ্বান করেন। একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা দলকে দায়িত্ব দিতে কমিটি পদত্যাগ করেছে। নতুন অন্তর্বর্তীকালীন দলের নেতৃত্বে থাকবেন একজন সাবেক বিনিয়োগ ব্যাংকার। তিনি একই সঙ্গে একজন বিরোধী রাজনীতিবিদ।’

লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডকে সরে দাঁড়াতে বলেছে সরকার

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) বিশ্বের অন্যতম ধনী ক্রিকেট বোর্ড হলেও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে অনেক দিন ধরেই। জন অসন্তোষের কারণে সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে। একজন সরকারি কর্মকর্তা জানান, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিসানায়েকে সপ্তাহের শেষে সিলভার সঙ্গে বৈঠক করে নতুন ব্যবস্থাপনায় বোর্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

