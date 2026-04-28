সরকারের হস্তক্ষেপে ভেঙে গেল ক্রিকেট বোর্ড

দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ এনে আগেই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) কর্মকর্তাদের আগেই সরে দাঁড়াতে বলেছিল দেশটির সরকার। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। সরকারি হস্তক্ষেপে আজ ভেঙে গেল এসএলসি।
আজ এসএলসির কর্মকর্তারা পদত্যাগ করেছেন বলে বার্তা সংস্থা এএফপি এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘এসএলসি সভাপতির দুই বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার এখনো ১১ মাস বাকি। এই সময়েই পদত্যাগের ঘোষণা দিতে একটি বিশেষ সভা আহ্বান করেন। একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা দলকে দায়িত্ব দিতে কমিটি পদত্যাগ করেছে। নতুন অন্তর্বর্তীকালীন দলের নেতৃত্বে থাকবেন একজন সাবেক বিনিয়োগ ব্যাংকার। তিনি একই সঙ্গে একজন বিরোধী রাজনীতিবিদ।’
শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) বিশ্বের অন্যতম ধনী ক্রিকেট বোর্ড হলেও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে অনেক দিন ধরেই। জন অসন্তোষের কারণে সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে। একজন সরকারি কর্মকর্তা জানান, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিসানায়েকে সপ্তাহের শেষে সিলভার সঙ্গে বৈঠক করে নতুন ব্যবস্থাপনায় বোর্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে গতকাল ৬ উইকেটের আয়েশি জয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জিততে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের দরকার কেবল এক জয়। হয়তোবা সেই জয় আসতে পারে আগামীকালই।১ ঘণ্টা আগে
ইতিহাস গড়ে আরও এক ইতিহাসের পেছনে ছুটছে বাংলাদেশ নারী হকি দল। প্রথমবার আন্তর্জাতিক কোনো টুর্নামেন্টে নেমেই শিরোপার সুবাস পাচ্ছে তারা। আজ সেমিফাইনালে সিঙ্গাপুরকে ৩–১ গোলে হারিয়ে এশিয়ান গেমস বাছাইয়ের ফাইনালে উঠেছে জাহিদ হোসেন রাজুর দল।২ ঘণ্টা আগে
পিডব্লিউডির জিতেও অবশ্য কোনো লাভ হয়নি। ৬ পয়েন্ট নিয়ে আদতে ফেডারেশন কাপ থেকে বিদায়ই নিতে হয়েছে তাদের। রহমতগঞ্জের সমান ৬ পয়েন্ট থাকলেও হেড টু হেডে পিছিয়ে আছে তারা।২ ঘণ্টা আগে
জিততে হলে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলকে ভাঙতে হতো নিজেদের পুরোনো রেকর্ড। প্রতিপক্ষ সেই শ্রীলঙ্কা। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে লঙ্কানদের বিপক্ষে শুরুটা দারুণ করেছিল নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। তবে দিনশেষে স্বাগতিকেরা হেরেই গেল।৩ ঘণ্টা আগে