Ajker Patrika
En
মানিকগঞ্জ

সিংগাইরে মাদক কারবারি ও সহযোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধের দাবিতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৬, ২১: ৩৭
সিংগাইরে মাদক কারবারি ও সহযোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধের দাবিতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন
সিংগাইরে ‘সুদক্ষিরা দক্ষিণপাড়া যুব সমাজ ও এলাকাবাসী’র ব্যানারে মাদকবিরোধী মানবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলায় মাদক ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ, কারবারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এলাকাবাসীকে হুমকি-ধমকির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার সুদক্ষিরা বঙ্গবন্ধু মোড়ে ‘সুদক্ষিরা দক্ষিণপাড়া যুব সমাজ ও এলাকাবাসী’র ব্যানারে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন স্থানীয় রফিকুল ইসলাম রফু, ইউপি সদস্য আব্বাস উদ্দিন, মুহাম্মদ উল্লাহ, রিয়াদ হোসেন ও মনির হোসেনসহ অনেকে।

বক্তারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদকের বিস্তার ঘটছে। বিভিন্ন ধরনের মাদক কেনাবেচা ও সরবরাহের কারণে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং যুবসমাজের একটি অংশ মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

বক্তাদের দাবি, মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে।

মানববন্ধনে বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী রাসেল ও সামাদ এবং তাদের সহযোগী সাত্তার ও খালেক দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক ব্যবসা করে আসছেন। তাদের মাদক কারবারের কারণে স্থানীয় বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন বলেও দাবি করেন তারা।

বক্তারা বলেন, মাদক শুধু একজন ব্যক্তির ক্ষতি করে না; এটি একটি পরিবার ও পুরো সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এলাকায় মাদকের বিস্তার রোধে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে।

মানববন্ধন থেকে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে মাদকবিরোধী কোনো প্রতিবাদ কর্মসূচি বা অভিযোগের কারণে সাধারণ মানুষ যেন হয়রানি বা হুমকির শিকার না হন, সে বিষয়েও প্রশাসনের নজরদারি চাওয়া হয়।

কর্মসূচি থেকে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার, মাদক ব্যবসা বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা এবং মাদকমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানান এলাকাবাসী।

বিষয়:

প্রতিবাদমানিকগঞ্জমাদকমানিকগঞ্জ সদরমানববন্ধনমাদকদ্রব্যব্যবসায়ীসিংগাইর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত