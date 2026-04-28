Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুত ও বিক্রির দায়ে জরিমানা, ২৪ ড্রাম জ্বালানি জব্দ

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিংগাইরের সিরাজপুর বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খায়রুন্নাহার পপি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের সিংগাইরে অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুত ও বিক্রির দায়ে এক ব্যবসায়ীকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেল থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত উপজেলার চান্দহর ইউনিয়নের সিরাজপুর বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খায়রুন্নাহার পপি। এ সময় অবৈধভাবে মজুতকৃত ২৪ ড্রাম অকটেন, পেট্রল, ডিজেল ও কেরোসিন তেল উদ্ধার করা হয়।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, অভিযানকালে সিরাজপুর বাজারের মেসার্স মাহমুদ এন্টারপ্রাইজ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের দুটি গুদামঘরে তল্লাশি চালিয়ে অবৈধভাবে মজুতকৃত ২৪ ড্রাম অকটেন, পেট্রল, ডিজেল ও কেরোসিন তেল উদ্ধার করা হয়। এসব জ্বালানি তেল বিভিন্ন উৎস থেকে অবৈধভাবে সংগ্রহ করে গুদামজাত করা হয়েছিল এবং পরে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছিল। এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানের মালিক মো. মিলন মাহমুদকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে জব্দ করা হয় গুদামে থাকা সব জ্বালানি তেল। জব্দকৃত তেল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সরকার নির্ধারিত মূল্যে সাধারণ জনগণের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। এ ছাড়া বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত সব অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুন্নাহার পপি বলেন, ‘অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুত ও বেশি দামে বিক্রির ফলে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

পাঠকের আগ্রহ

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

ইজারা না হলেও হাটে খাজনা আদায় বন্ধ নেই

ইজারা না হলেও হাটে খাজনা আদায় বন্ধ নেই

অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুত ও বিক্রির দায়ে জরিমানা, ২৪ ড্রাম জ্বালানি জব্দ

অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুত ও বিক্রির দায়ে জরিমানা, ২৪ ড্রাম জ্বালানি জব্দ

খুলনা ওয়াসায় রেজাউল ইসলামের পিডির দায়িত্ব বাতিল, তবু শঙ্কা কাটেনি

খুলনা ওয়াসায় রেজাউল ইসলামের পিডির দায়িত্ব বাতিল, তবু শঙ্কা কাটেনি

গাইবান্ধায় স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

গাইবান্ধায় স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ