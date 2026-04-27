দুই মাস পর ঢাকার পেট্রলপাম্পগুলোয় ভিন্ন চিত্র

ঢাকার ফিলিং স্টেশনগুলোয় জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রায় দুই মাস ধরে দীর্ঘ সারি ও অপেক্ষার চিত্রই বারবার সামনে এসেছে। হয়েছে সংবাদ শিরোনাম। তবে আজ সোমবার ঢাকার বিভিন্ন পেট্রল পাম্পে গিয়ে তাৎক্ষণিক তেল সংগ্রহ করতে পেরেছেন মোটরসাইকেল চালকেরা। তবে কিছু কিছু পাম্পে ১০ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে।
বিকেল ৪টার দিকে শাহবাগে মেঘনা মডেল পাম্পে গিয়ে দেখা যায়, পাম্পের সামনে ১০ থেকে ১৫টি মোটরসাইকেল অপেক্ষমাণ। ভেতরে রয়েছে আরও কয়েকটি। ১৫-২০ মিনিটের অপেক্ষায় এখানে তেল মিলেছে। তিন দিন আগেও এই পাম্পে অপেক্ষমাণ মোটরসাইকেলের সারির শেষ মাথা চলে গিয়েছিল পিজি হাসপাতাল পার হয়ে আজিজ সুপার মার্কেটে।
এদিকে তেলের লাইনে বাড়তি চাপ কমে আসায় যেকেউ চাইলে পাম্প থেকে চাহিদা মতো তেল নিতে পারছেন। দুপুরে ট্রাস্ট ফিলিং স্টেশনে গিয়ে দেখা যায়, তেলের জন্য ৮০টির মতো মোটরসাইকেল অপেক্ষায় আছে। এসব মোটরসাইকেলে তেল নিতে সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট সময় লেগেছে। প্রায় একই সময় রমনা পাম্পে ৫০টির মতো মোটরসাইকেল সারি ছিল। এই পাম্পে ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করেই মোটরসাইকেলের তেল পাওয়া গেছে।
সন্ধ্যা ৬টার দিকে তেজগাঁও সাত রাস্তার সিটি ফিলিং স্টেশনের ব্যবস্থাপক মিলন জানান, তাঁর পাম্পে কোনো মোটরসাইকেল অপেক্ষায় নেই। ফলে যেকেউ ট্যাংক ভরে তেল নিতে পারছেন।
গত মার্চের শুরু থেকেই ইরান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে জ্বালানি তেল ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ নিলেও তাতে ফল দেয়নি। সবশেষ তেলের দাম বাড়ানো এবং কালোবাজারি নিয়ন্ত্রণে ফুয়েল পাস চালুর পর ঢাকায় শৃঙ্খলা ফিরতে শুরু করে। তবে জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলে এখনো তেলের জন্য যানবাহনগুলোকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে।
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার কেন্দ্রীয় সদস্য ও ঢাকা মহানগরীর সাবেক সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ রইস উদ্দিন হত্যাকাণ্ডের এক বছর পেরিয়ে গেলেও এজাহারভুক্ত কোনো আসামি গ্রেপ্তার না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট।১০ মিনিট আগে
ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মোহন শেখ হত্যা মামলায় আশরাফুল ইসলাম নামের এক সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শনিবার (২৫ এপ্রিল) রাতে তাঁকে উপজেলার বড়দা এলাকা থেকে থানায় নিয়ে গতকাল রোববার ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আশরাফুল ইসলামের নাম ওই মামলার এজাহারে ছিল না।১৪ মিনিট আগে
প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক পরিচালক লে. কর্নেল (চাকরিচ্যুত) মো. আফজাল নাছেরকে উত্তরা পূর্ব থানার এক ছাত্র হত্যা মামলায় ফের দুই দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইন এই নির্দেশ দেন।৩২ মিনিট আগে
গ্রামীণ পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে গ্রাম আদালতের সেবা সম্পর্কে জনগণের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে গ্রাম আদালত ব্যবস্থা জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নিতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম আদালত সেবা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণার জন্য প্রচার কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।১ ঘণ্টা আগে