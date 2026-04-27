দুই মাস পর ঢাকার পেট্রলপাম্পগুলোয় ভিন্ন চিত্র

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৭ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ১৫
ঢাকার ফিলিং স্টেশনগুলোয় জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রায় দুই মাস ধরে দীর্ঘ সারি ও অপেক্ষার চিত্রই বারবার সামনে এসেছে। হয়েছে সংবাদ শিরোনাম। তবে আজ সোমবার ঢাকার বিভিন্ন পেট্রল পাম্পে গিয়ে তাৎক্ষণিক তেল সংগ্রহ করতে পেরেছেন মোটরসাইকেল চালকেরা। তবে কিছু কিছু পাম্পে ১০ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে।

বিকেল ৪টার দিকে শাহবাগে মেঘনা মডেল পাম্পে গিয়ে দেখা যায়, পাম্পের সামনে ১০ থেকে ১৫টি মোটরসাইকেল অপেক্ষমাণ। ভেতরে রয়েছে আরও কয়েকটি। ১৫-২০ মিনিটের অপেক্ষায় এখানে তেল মিলেছে। তিন দিন আগেও এই পাম্পে অপেক্ষমাণ মোটরসাইকেলের সারির শেষ মাথা চলে গিয়েছিল পিজি হাসপাতাল পার হয়ে আজিজ সুপার মার্কেটে।

এদিকে তেলের লাইনে বাড়তি চাপ কমে আসায় যেকেউ চাইলে পাম্প থেকে চাহিদা মতো তেল নিতে পারছেন। দুপুরে ট্রাস্ট ফিলিং স্টেশনে গিয়ে দেখা যায়, তেলের জন্য ৮০টির মতো মোটরসাইকেল অপেক্ষায় আছে। এসব মোটরসাইকেলে তেল নিতে সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট সময় লেগেছে। প্রায় একই সময় রমনা পাম্পে ৫০টির মতো মোটরসাইকেল সারি ছিল। এই পাম্পে ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করেই মোটরসাইকেলের তেল পাওয়া গেছে।

সন্ধ্যা ৬টার দিকে তেজগাঁও সাত রাস্তার সিটি ফিলিং স্টেশনের ব্যবস্থাপক মিলন জানান, তাঁর পাম্পে কোনো মোটরসাইকেল অপেক্ষায় নেই। ফলে যেকেউ ট্যাংক ভরে তেল নিতে পারছেন।

গত মার্চের শুরু থেকেই ইরান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে জ্বালানি তেল ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ নিলেও তাতে ফল দেয়নি। সবশেষ তেলের দাম বাড়ানো এবং কালোবাজারি নিয়ন্ত্রণে ফুয়েল পাস চালুর পর ঢাকায় শৃঙ্খলা ফিরতে শুরু করে। তবে জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলে এখনো তেলের জন্য যানবাহনগুলোকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

