লোহাগাড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাইক্রোবাস খাদে, নিহত ৩

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়ায় একটি মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন পাঁচজন। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে মহাসড়কের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি জাঙ্গালিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে হতাহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি।
পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কক্সবাজারের দিক থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামমুখী মাইক্রোবাসটি চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চুনতি জাঙ্গালিয়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এরপর মাইক্রোবাসটি সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ৩ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৫ জন। স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।
লোহাগাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের টিম লিডার রাখাল চন্দ্র রুদ্র জানান, সম্ভবত কক্সবাজার থেকে ছেড়ে আসা মাইক্রোবাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ৩ জন নিহত হয়েছেন।
দোহাজারী হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রুহুল আমিন বলেন, মাইক্রোবাস খাদে পড়ে নিহত ৩ জনের মধ্যে দুজনের পরনে বৌদ্ধ ভিক্ষুর পোশাক আছে। তবে নিহত ব্যক্তিদের কারও নাম-পরিচয় এখনো জানা সম্ভব হয়নি। তিনজনের মরদেহই লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনা কবলিত মাইক্রোবাসটি হাইওয়ে থানা হেফাজতে নিয়ে আসা হয়েছে।
