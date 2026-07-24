ঋণ ও মানসিক চাপ থেকে বাঁচতে ইউপি সদস্যের আত্মহনন

মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলায় রেজাউল করিম (৫২) ওরফে লাভলু নামের এক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার অন্বয়পুর গ্রামে নিজ বাড়ির পাশের একটি আম গাছ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
রেজাউল করিম উপজেলার শিবালয় মডেল ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য এবং অন্বয়পুর গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে স্থানীয়রা গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় রেজাউল করিমকে দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পরে শিবালয় থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
স্থানীয়দের ভাষ্য, বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমা, ঋণের চাপ এবং আর্থিক সংকটের কারণে দীর্ঘদিন ধরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন রেজাউল। স্থানীয় ব্যক্তি ও বিভিন্ন এনজিও থেকে নেওয়া ঋণের বোঝাও তাঁর ওপর ছিল।
শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য অনুযায়ী শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক সমস্যা এবং ঋণের চাপের মধ্যে ছিলেন ওই মেম্বর। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।’
ওসি জানায়, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।
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