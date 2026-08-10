ফল প্রকাশের আগের রাতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এসএসসি পরীক্ষার্থীর

আর কিছুক্ষণ পরই প্রকাশিত হবে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল। এর আগে গতকাল রোববার (৯ আগস্ট) রাতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল প্রদীপ কুমার (১৯) নামে এক পরীক্ষার্থীর। মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার দীঘা ইউনিয়নের খাজুরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
এতে সজিব কুমার মন্ডল (১৯) ও সাগর মজুমদার (২০) নামে আরও দুই যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, নিহত প্রদীপ এবং সজিব ও সাগর তিন বন্ধু। তারা একটি মোটরসাইকেলে চড়ে নাগড়া বাজারে ফটোকপির দোকানে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে খাজুরা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাককে সাইড দিতে যান তারা। এ সময় অতিরিক্ত গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে মোটরসাইকেলটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয়। এতে তিনজনই সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরবর্তীতে তাদের উদ্ধার করে মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রদীপকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত প্রদীপ খাজুরা এলাকার পূর্বাস কুমারের ছেলে। ফলাফলের প্রতীক্ষায় থাকা প্রদীপের পরিবার কিছুদিন আগেই এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঘরবাড়ি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়। সেই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার আগেই সড়ক দুর্ঘটনায় প্রদীপের অকাল মৃত্যুতে পরিবারসহ পুরো এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
প্রদীপ কুমারের বাবা পূর্বাস কুমার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘কালকে এসএসসি রেজাল্ট দেবে। রেজাল্টের খবর জানার আগে ছেলেটা চলে গেল। কয়েক দিন আগে আমার বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে যায় সব। এত কষ্ট আমি কীভাবে সইব...’
এ বিষয়ে মহম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীম আহমেদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। দুর্ঘটনাকবলিত যানটি সংক্রান্ত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে এবং আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।
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