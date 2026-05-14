মহম্মদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স: ধারণক্ষমতার ৫ গুণ রোগী নিয়ে হিমশিম সবার

মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। এই সরকারি হাসপাতালে বর্তমানে ধারণ ক্ষমতার প্রায় পাঁচ গুন রোগী ভর্তি আছে। ফলে চিকিৎসাসেবা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসক ও নার্সদের। শয্যা না পেয়ে বারান্দায় অনেকটা মানবেতর অবস্থায় চিকিৎসা নিতে হচ্ছে রোগীদের। ফলে হাসপাতালটি নামে ‘৫০ শয্যার’ হলেও কাজে ‘৩১ শয্যায়’ পরিণত হয়েছে।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের রেজিস্ট্রারের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল মঙ্গলবার এই হাসপাতালে রোগী ভর্তি ছিল ১৪৫ জন। এর মধ্যে ৩৮ জন পুরুষ, ৬৮ জন নারী এবং ৩৯ জন শিশু। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রোগীর সংখ্যা আরও ২০ জন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৫ জনে। ৩১ শয্যার বিপরীতে এই বিপুলসংখ্যক রোগীর চাপে হাসপাতালের প্রতিটি কোণ এখন জনাকীর্ণ। দ্বিতীয় তলার পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ড ছাপিয়ে রোগীদের ঠাঁই নিতে হয়েছে বারান্দায়। নিচতলার করিডরেও রোগীদের ভিড়।
সরেজমিনে দেখা যায়, ডায়রিয়া, বমি, শ্বাসকষ্ট, পেটব্যথা এবং আহতসহ বিভিন্ন রোগ ও সমস্যায় আক্রান্ত রোগীরা প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করছেন হাসপাতালের বারান্দায়। পর্যাপ্ত আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা না থাকায় ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। রোগীর উপচে পড়া ভিড়ের কারণে প্রতিদিন ভোরে শৌচাগারের (বাথরুম) সামনে দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে রোগীদের।
জানা যায়, ১৯৮৩ সালে প্রায় সাড়ে সাত একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। এলাকার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদার কথা বিবেচনা করে ২০১৬ সালের ৩০ জুলাই ৫০ শয্যার নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়। এর পর প্রায় ১০ বছর পেরিয়ে গেলেও হাসপাতালটি আজও প্রশাসনিকভাবে সেই ৩১ শয্যার জনবল কাঠামো ও সীমিত উপকরণ দিয়েই খুঁড়িয়ে চলছে। এটি এখন কেবল ‘নামে ৫০, কাজে ৩১’ শয্যার হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। রোগীর চাপ সামলাতে চিকিৎসক ও নার্সদের নিয়মিত সময়ের বাইরেও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএইচএফপিও) ডা. কাজী মো. আবু আহসান বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা রীতিমতো অসহায় বোধ করছি। নিয়মিত রোগীর সংখ্যা ধারণক্ষমতার কয়েক গুণ থাকছে। এতে নতুন রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া ব্যাহত হচ্ছে। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। তবে এর স্থায়ী সমাধানের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপ প্রয়োজন।’
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উত্তরা পূর্ব থানার সমবায় বাজার (বিডিআর) মার্কেটের সামনে অভিযান চালিয়ে মজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৪ লাখ টাকার জাল নোট এবং জাল টাকা বিক্রির ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। পরে মজিবুরের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে...৭ মিনিট আগে
তবে ঘটনার পর পদ্মা সেতু থেকে এক ব্যক্তির নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার ভিডিও ফুটেজ পেয়েছে পুলিশ। ওই ব্যক্তিকে ফোরকান বলে ধারণা করলেও নিহত ব্যক্তিদের স্বজনেরা শতভাগ নিশ্চিত হতে পারেননি।২৮ মিনিট আগে
মিরপুর থানার দেলোয়ার হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়। ৩০ মার্চ তাঁকে ৬ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে পল্টন থানায় দায়ের করা মকবুল হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে ৫ এপ্রিল তিন দিন, ৮ এপ্রিল আরও তিন দিন, ১২ এপ্রিল দুই দিন এবং ১৪ এপ্রিল তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমানে একটি গাড়ির ভেতরে একসঙ্গে পাওয়া গেছে চার ভাইয়ের মরদেহ। চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার লালানগর গ্রামে তাঁদের বাড়ি। গাড়ির এসির গ্যাসে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ওই চার সহোদর হলেন রাঙ্গুনিয়া উপজেলার লালানগর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বন্দর রাজাপাড়ার প্রয়াত মোহাম্ম১ ঘণ্টা আগে