‘গ্যাস সিলিন্ডারে লিকেজ’ থেকে জেরা মেঘনাঘাটে আগুন

নারায়ণগঞ্জে জেরা মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্যানটিনে গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে কোম্পানিটি। অগ্নিদগ্ধ ১২ জনকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাসও দিয়েছে জেরা।
গতকাল বুধবার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে জেরা মেঘনাঘাট বিদ্যুৎকেন্দ্রের ডরমিটরি ভবনের অফিসার্স’ ক্যানটিনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে জেরা মেঘনাঘাটের আটজন ও ক্যানটিনের চারজন ব্যক্তি দগ্ধ হন। তাঁদের রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী আনিন্দ্য ইসলাম অমিত এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম হাসপাতালে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসার খোঁজ খবর নিয়েছেন।
বিদ্যুৎকেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যেহেতু ঘটনাটি মূল বিদ্যুৎকেন্দ্র ভবন থেকে পৃথক একটি এলাকায় ঘটেছে, তাই প্ল্যান্টের কার্যক্রমে কোনো প্রভাব পড়েনি। ন্যাশনাল লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী প্ল্যান্টের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে একটি তদন্ত চলছে। চুলা থেকে এলপিজি গ্যাস লিকেজের কারণে ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে বলে কর্তৃপক্ষ ধারণা করছে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছে জেরা মেঘনাঘাট।
