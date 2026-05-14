পুত্রবধূকে যৌন হয়রানির অভিযোগে শ্বশুর গ্রেপ্তার

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় পুত্রবধূকে যৌন হয়রানির অভিযোগে মো. নুরুল ইসলাম নুরু সরদার (৬৮) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৪ মে) ভোরে উপজেলার ভৈরবপাশা ইউনিয়নের ঈশ্বরকাঠি গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি পেশায় কৃষক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী নারী (২৭) তাঁর শ্বশুর মো. নুরু সরদারের বিরুদ্ধে অনৈতিক আচরণের অভিযোগ এনে নলছিটি থানায় মামলা করেন। মামলার ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী শারীরিক অসুস্থতার কারণে আলাদা কক্ষে অবস্থান করছিলেন। ঘটনার দিন রাত আনুমানিক ১টার দিকে পরিবারের অন্য সদস্যরা নিজ নিজ কক্ষে ছিলেন। এ সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই কক্ষে প্রবেশ করে অনৈতিক আচরণের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।
এজাহারে আরও বলা হয়, বিষয়টি বুঝতে পেরে ভুক্তভোগী নারী চিৎকার করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। পরে তিনি বিষয়টি স্বামীকে জানান এবং নলছিটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরে মামলাটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় নথিভুক্ত করা হয়।
নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, মো. নুরু সরদারকে গ্রেপ্তার করে আইনি প্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
