Ajker Patrika
ঝালকাঠি

পুত্রবধূকে যৌন হয়রানির অভিযোগে শ্বশুর গ্রেপ্তার

ঝালকাঠি প্রতিনিধি 
পুত্রবধূকে যৌন হয়রানির অভিযোগে শ্বশুর গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় পুত্রবধূকে যৌন হয়রানির অভিযোগে মো. নুরুল ইসলাম নুরু সরদার (৬৮) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৪ মে) ভোরে উপজেলার ভৈরবপাশা ইউনিয়নের ঈশ্বরকাঠি গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি পেশায় কৃষক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী নারী (২৭) তাঁর শ্বশুর মো. নুরু সরদারের বিরুদ্ধে অনৈতিক আচরণের অভিযোগ এনে নলছিটি থানায় মামলা করেন। মামলার ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ভুক্তভোগী শারীরিক অসুস্থতার কারণে আলাদা কক্ষে অবস্থান করছিলেন। ঘটনার দিন রাত আনুমানিক ১টার দিকে পরিবারের অন্য সদস্যরা নিজ নিজ কক্ষে ছিলেন। এ সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই কক্ষে প্রবেশ করে অনৈতিক আচরণের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

এজাহারে আরও বলা হয়, বিষয়টি বুঝতে পেরে ভুক্তভোগী নারী চিৎকার করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। পরে তিনি বিষয়টি স্বামীকে জানান এবং নলছিটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরে মামলাটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় নথিভুক্ত করা হয়।

নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, মো. নুরু সরদারকে গ্রেপ্তার করে আইনি প্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ঝালকাঠিপুলিশমামলাগ্রেপ্তারঅভিযোগবরিশাল বিভাগনলছিটিযৌন হয়রানিজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

শেরপুরে কমতে শুরু করেছে পাহাড়ি ঢলের পানি

শেরপুরে কমতে শুরু করেছে পাহাড়ি ঢলের পানি

নালিতাবাড়ীতে যানজটে আটকে ভ্যানেই শ্বাসকষ্টের রোগীর মৃত্যু

নালিতাবাড়ীতে যানজটে আটকে ভ্যানেই শ্বাসকষ্টের রোগীর মৃত্যু

মাদক সেবনের সময় নারীসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার, ভিডিও ভাইরাল

মাদক সেবনের সময় নারীসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার, ভিডিও ভাইরাল

ধুনটে ছাত্রকে যৌন নিপীড়নের বিচার দাবিতে মাদ্রাসাশিক্ষকের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি

ধুনটে ছাত্রকে যৌন নিপীড়নের বিচার দাবিতে মাদ্রাসাশিক্ষকের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি