Ajker Patrika
En
মাগুরা

মাগুরায় অবৈধ জাল জব্দ ও পুড়িয়ে ধ্বংস

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি 
মাগুরায় অবৈধ জাল জব্দ ও পুড়িয়ে ধ্বংস
মাগুরায় অবৈধ জাল পুড়িয়ে ধ্বংস। ছবি: সংগৃহীত

মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার ঘোপ বাওড়ে অভিযান চালিয়ে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ জাল জব্দ করেছে প্রশাসন। পরে বিকেলে জব্দ করা এসব জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে বাওড় এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মহম্মদপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদমান আকিব এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফেরদৌসী আক্তার। এ সময় ১৬৫ পিস চায়না দুয়ারি জাল এবং ১০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য সাড়ে চার লাখ টাকা।

অভিযানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য তানজির সোহাগ এবং প্রেসক্লাব মহম্মদপুরের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাসেল পারভেজসহ স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফেরদৌসী আক্তার বলেন, প্রায় সাড়ে ৪ লাখ টাকার অবৈধ জাল জব্দ ও পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। মৎস্যসম্পদ রক্ষার্থে এ ধরনের জনস্বার্থমূলক অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

মহম্মদপুরমাগুরাঅভিযানপ্রশাসনখুলনা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত