পুলিশ দেখে ছাদ থেকে লাফ, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার

গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপনে ছিলেন নিষিদ্ধ ঘোষিত কুড়িগ্রাম জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মিনহাজুল ইসলাম আইয়ুব। তবে শেষ রক্ষা আর হয়নি। পুলিশ দেখে ছাদ থেকে লাফিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন তিনি। পরে লাফিয়ে আহত হলে গতকাল বুধবার মধ্যরাতে তাঁকে ওই অবস্থায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গ্রেপ্তার মিনহাজুল ইসলাম আইয়ুব কার্যক্রম নিষিদ্ধ জেলা আওয়ামী লীগের উপপ্রচার সম্পাদক পদেও রয়েছেন। তাঁকে সদর উপজেলার হলোখানা ইউনিয়নের নিজ বাড়ি থেকে থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বর্তমানে তাকে কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন থানার ওসি কামাল হোসেন।
পুলিশ জানায়, আইয়ুবের বিরুদ্ধে কুড়িগ্রামে ‘বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নিহত’ আশিক হত্যা মামলাসহ দুটি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। চিকিৎসা শেষে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।
ওসি কামাল হোসেন বলেন, ‘আইয়ুবকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তারের সময় তিনি পালানোর উদ্দেশে বাড়ির ছাদ থেকে লাফ দিয়েছিলেন। এতে পায়ে আঘাত পেয়ে তিনি আহত হয়েছেন। আপাতত আদালতকে বিষয়টি জানানো হবে। চিকিৎসা শেষে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।’
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