চোখে টর্চের আলো ফেলায় ১ জনকে পিটুনি, হাসপাতালে মৃত্যু

মাগুরা প্রতিনিধি
মাগুরা সদর উপজেলায় রাতে চোখে টর্চের আলো ফেলায় পিটুনিতে আহত আইয়ুব বিশ্বাস (৪২) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। এর আগে গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার মঘী ইউনিয়নে হামলার ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে সৈয়দ মোল্লা ও স্বপন বিশ্বাসের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলছে। সোমবার রাতে স্বপন বিশ্বাসের ভাই সাহেব বিশ্বাস বাজারে যাওয়ার পথে চোখে টর্চের আলো ফেলাকে কেন্দ্র করে সৈয়দ মোল্লার সমর্থকদের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এর জেরে রাতেই সাহেব বিশ্বাসের ভাই আইয়ুব বিশ্বাসকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে প্রতিপক্ষ।
আইয়ুব বিশ্বাসকে প্রথমে মাগুরা সদর হাসপাতাল, পরে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে আজ দুপুরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
ঘটনার পর প্রতিপক্ষের কয়েকটি বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করায় সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।
মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় একজন আহত হন। পরে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন বলে শুনেছি। বর্তমানে ওই এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই ঘটনায় মামলা বা কাউকে আটক করা হয়নি।
