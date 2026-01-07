Ajker Patrika

মাগুরায় গরুচোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

মাগুরা সংবাদদাতা
হাসপাতালে লাশের সামনে লোকজনের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাসপাতালে লাশের সামনে লোকজনের ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাগুরা সদর উপজেলায় গরুচোর সন্দেহে আকিদুল (৪০) নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ ভোরে সদর উপজেলার ইছাখাদা ইউনিয়নের ইছাখাদা পশ্চিমপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত আকিদুল মাগুরা সদর উপজেলার রাঘব-দার ইউনিয়নের পাকা কাঞ্চনপুর গ্রামের মৃত শহর আলীর ছেলে।

জানা গেছে, আজ ভোর সাড়ে ৫টার দিকে টেংয়াখালী এলাকা থেকে গরু চুরি করে পালানোর সময় দু-তিনজনকে স্থানীয় বাসিন্দারা ধাওয়া দেয়। এ সময় একজনকে ইছাখাদা পশ্চিমপাড়া এলাকায় আটক করে উত্তেজিত জনতা গণপিটুনি দেয়। পরে পুলিশ জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ আহত আকিদুলকে উদ্ধার করে মাগুরা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনাটি কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এদিকে নিহত ব্যক্তির পরিবারের দাবি, আকিদুল গরু চুরির সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত নন। তিনি ঢাকা থেকে রাতে ইছাখাদা বাজারে নামলে কয়েকজন লোক তাঁকে ডেকে নিয়ে উথলী এলাকায় হত্যা করে। পরিবারের দাবি, আকিদুলের বিরুদ্ধে আনা চুরির অভিযোগ সাজানো এবং পূর্বপরিকল্পিতভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহ শিবলি সাদিক বলেন, নিহত আকিদুল গরু চুরি করে আনার সময় জনতার হাতে ধরা খান। পরে তাঁকে গণপিটুনি দেয় জনতা। পুলিশ ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করে মাগুরা ২৫০ শয্যার হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘নিহত আকিদুল একজন পেশাদার চোর। তার নামে ওয়ারেন্ট রয়েছে এবং মামলাও রয়েছে। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছি।’

