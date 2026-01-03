মৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর জাল: সাবেক ক্রীড়া উপদেষ্টার এপিএসের প্রার্থিতা বাতিল

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাগুরা-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া সাবেক যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সাবেক এপিএস মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে শনিবার জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মাহমুদ এ ঘোষণা দেন।
রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান, মাগুরা-২ আসনে মোট পাঁচজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। যাচাই-বাছাই শেষে দুজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয়। বাতিল হওয়া প্রার্থীরা হলেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী মশিয়ার রহমান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মোয়াজ্জেম হোসেন। মোয়াজ্জেম হোসেন সাবেক যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সাবেক এপিএস।
রিটার্নিং কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জানান, মোয়াজ্জেম হোসেনের মনোনয়নপত্রে ১০ জন ভোটারের স্বাক্ষরের মধ্যে একজন মৃত ব্যক্তির নামের স্বাক্ষর পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ৭ জন ভোটার তথ্য যাচাইয়ের সময় জানান, তাঁরা স্বাক্ষর করেননি। আরেকজন ভোটার তালিকায় পাওয়া যায়নি এবং অপর একজন স্বাক্ষর দিয়েছেন করেছেন বলে জানান। তা ছাড়া, মনোনয়নপত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে মাস্টার্স পাস উল্লেখ থাকলেও তিনি স্নাতক (গ্র্যাজুয়েশন) সার্টিফিকেট দাখিল করেছেন।
এ সময় রিটার্নিং কর্মকর্তা উপস্থিত প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি পড়ে শোনান, অবাধ, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।
