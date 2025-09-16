মাগুরায় চুরির অভিযোগে যুবককে পিটুনি, হাসপাতালে মৃত্যু

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি
চুরির অভিযোগে মাগুরার মহম্মদপুরে ইসরাফিল (৪০) নামের এক যুবককে নির্যাতন করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলার সদরের জাঙ্গালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ইসরাফিল ওই গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে।
স্থানীয় ইউপি সদস্য তানজির সোহাগ জানান, তাঁরা জানতে পারেন সোমবার দিবাগত রাতে ইসরাফিল নিজ এলাকা জাঙ্গালিয়া গ্রামে চুরি করতে বের হন। ভোরে তাঁকে গ্রামবাসী হাতেনাতে আটক করে। পরে তাঁকে পিটুনি দেওয়া হয়।
লোকমুখে জানতে পারেন, সকালে অজ্ঞাতনামা কয়েকজন তাঁকে আহত অবস্থায় মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
তানজির সোহাগ বলেন, ইসরাফিলের বিরুদ্ধে মহম্মদপুর থানা ছাড়াও বিভিন্ন থানায় একাধিক চুরির মামলা রয়েছে।
রফিকুল ইসলাম নামের স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, তাঁকে এলাকাবাসী বহুবার সুযোগ দিয়েছে ভালো হওয়ার। কিন্তু সে কয়েক দিন ভালো থাকার অভিনয় করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে তথ্য নিয়ে তারপর আবারও চুরি করতেন।
এ বিষয়ে মহম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রহমান জানান, খবর পেয়ে মহম্মদপুর থানা-পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর লাশ উদ্ধার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
চুরির অভিযোগে মাগুরার মহম্মদপুরে ইসরাফিল (৪০) নামের এক যুবককে নির্যাতন করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলার সদরের জাঙ্গালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ইসরাফিল ওই গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে।
স্থানীয় ইউপি সদস্য তানজির সোহাগ জানান, তাঁরা জানতে পারেন সোমবার দিবাগত রাতে ইসরাফিল নিজ এলাকা জাঙ্গালিয়া গ্রামে চুরি করতে বের হন। ভোরে তাঁকে গ্রামবাসী হাতেনাতে আটক করে। পরে তাঁকে পিটুনি দেওয়া হয়।
লোকমুখে জানতে পারেন, সকালে অজ্ঞাতনামা কয়েকজন তাঁকে আহত অবস্থায় মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
তানজির সোহাগ বলেন, ইসরাফিলের বিরুদ্ধে মহম্মদপুর থানা ছাড়াও বিভিন্ন থানায় একাধিক চুরির মামলা রয়েছে।
রফিকুল ইসলাম নামের স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, তাঁকে এলাকাবাসী বহুবার সুযোগ দিয়েছে ভালো হওয়ার। কিন্তু সে কয়েক দিন ভালো থাকার অভিনয় করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে তথ্য নিয়ে তারপর আবারও চুরি করতেন।
এ বিষয়ে মহম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রহমান জানান, খবর পেয়ে মহম্মদপুর থানা-পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর লাশ উদ্ধার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
চাঁদপুর শহরের পৌর কবরস্থানে দাফনের জন্য নবজাতককে রেখে যাওয়া ব্যক্তিকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ মঙ্গলবার রাতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. লুৎফুর রহমান গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।১২ মিনিট আগে
১৮৯২ সালে মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য্য ভারতের হুগলি থেকে ময়মনসিংহে বিশুদ্ধ পানির কল নিয়ে আসেন। তখনই প্রথম ইংল্যান্ডের তৈরি কল দিয়ে ময়মনসিংহে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা হয়। স্থাপন করা হয় বিশুদ্ধ পানির কল।২৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানা ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি) কমপ্লেক্স লিমিটেডের শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) নির্বাচনে ১৫ পদে বিনা ভোটে নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন প্রার্থীরা। গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে ১৯ পদের বিপরীতে ২৩টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১৫ পদেই একক২৮ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম কাস্টমসে পণ্য ছাড়ে ৩০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার সময় হাতেনাতে প্রতিষ্ঠানটির সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা (এআরও) রাজীব রায় ও তাঁর এক সহযোগীকে আটক করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কাস্টম হাউসের দ্বিতীয় তলায় রাজস্ব মূল্যায়ন শাখা-৭ থেকে দুদকের একটি বিশেষ টিমের সদস্যরা৩৩ মিনিট আগে