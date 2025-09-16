Ajker Patrika
মাগুরায় চুরির অভিযোগে যুবককে পিটুনি, হাসপাতালে মৃত্যু

চুরির অভিযোগে মাগুরার মহম্মদপুরে ইসরাফিল (৪০) নামের এক যুবককে নির্যাতন করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলার সদরের জাঙ্গালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ইসরাফিল ওই গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য তানজির সোহাগ জানান, তাঁরা জানতে পারেন সোমবার দিবাগত রাতে ইসরাফিল নিজ এলাকা জাঙ্গালিয়া গ্রামে চুরি করতে বের হন। ভোরে তাঁকে গ্রামবাসী হাতেনাতে আটক করে। পরে তাঁকে পিটুনি দেওয়া হয়।

লোকমুখে জানতে পারেন, সকালে অজ্ঞাতনামা কয়েকজন তাঁকে আহত অবস্থায় মহম্মদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তানজির সোহাগ বলেন, ইসরাফিলের বিরুদ্ধে মহম্মদপুর থানা ছাড়াও বিভিন্ন থানায় একাধিক চুরির মামলা রয়েছে।

রফিকুল ইসলাম নামের স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, তাঁকে এলাকাবাসী বহুবার সুযোগ দিয়েছে ভালো হওয়ার। কিন্তু সে কয়েক দিন ভালো থাকার অভিনয় করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে তথ্য নিয়ে তারপর আবারও চুরি করতেন।

এ বিষয়ে মহম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রহমান জানান, খবর পেয়ে মহম্মদপুর থানা-পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর লাশ উদ্ধার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

