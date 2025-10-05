Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মাগুরা

মাগুরায় তেলবাহী ট্রাক ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২০

মাগুরা প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ০২
আজ সকালে মাগুরা-যশোর মহাসড়কে মঘীর ঢাল এলাকায় বাস ও তেলবাহী ট্রাকের সংঘর্ষের পর উদ্ধার কাজ চলে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে মাগুরা-যশোর মহাসড়কে মঘীর ঢাল এলাকায় বাস ও তেলবাহী ট্রাকের সংঘর্ষের পর উদ্ধার কাজ চলে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাগুরা সদর উপজেলার জাগলা ভাবনাটি এলাকায় তেলবাহী ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ২০ যাত্রী আহত হয়েছে। রোববার (আজ) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

সাতক্ষীরা থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসা এসপি গোল্ডেন লাইন পরিবহনের একটি বাস জাগলার মঘীর ঢাল এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।

মাগুরা ফায়ার সার্ভিসের সাবস্টেশনমাস্টার বাহারুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা সকাল ১০টার দিকে উদ্ধারকাজ শুরু করি। ঘটনাটি সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঘটে বলে জানতে পারি। বাসের প্রায় অর্ধেক যাত্রী সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে চলে যান। আমরা বাসের চালকসহ কয়েক যাত্রীকে উদ্ধার করি। যেহেতু এটি তেলবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ ছিল, তাই ফায়ার সেফটির বিষয়টি মাথায় রেখেই কাজ শুরু করা হয়।’

বাহারুল ইসলাম জানান, ১৫ থেকে ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন এবং বাসের চালককে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ট্রাকটির একটি চাকা হঠাৎ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত লেনে ঢুকে পড়ে এবং বাসটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।

মাগুরা হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুল ইসলাম বলেন, তেলবাহী ট্রাকটির চাকা নষ্ট হওয়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে মাগুরা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুপুর ১২টার দিকে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। তবে কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

মাগুরা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মহসীন কামাল জানান, আহতদের বেশির ভাগের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত। দু-একজন গুরুতর আহত হয়েছে। তারা উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় চলে গেছে।

বিষয়:

মাগুরাবাসসংঘর্ষসড়ক দুর্ঘটনাখুলনা বিভাগখুলনামাগুরা সদরট্রাক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

ট্রাম্পের গাজা প্রস্তাব মানলে সরকার ভেঙে দেব, নেতানিয়াহুকে ২ জোটসঙ্গীর হুমকি

ট্রাম্পের গাজা প্রস্তাব মানলে সরকার ভেঙে দেব, নেতানিয়াহুকে ২ জোটসঙ্গীর হুমকি

ছুটি না নিয়েই লাপাত্তা ৯১ প্রাথমিক শিক্ষক

ছুটি না নিয়েই লাপাত্তা ৯১ প্রাথমিক শিক্ষক

মোহাম্মদপুরে নিহত ২: গণপিটুনি নয়, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড

মোহাম্মদপুরে নিহত ২: গণপিটুনি নয়, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড

সম্পর্কিত

সংবাদ সংগ্রহ করার সময় দুই সাংবাদিককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করল সন্ত্রাসীরা

সংবাদ সংগ্রহ করার সময় দুই সাংবাদিককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করল সন্ত্রাসীরা

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব, আট শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব, আট শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত

মাগুরায় তেলবাহী ট্রাক ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২০

মাগুরায় তেলবাহী ট্রাক ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২০

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থসাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থসাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ