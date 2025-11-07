Ajker Patrika

মাদারীপুর

দুই নদের ২০ স্থানে মাটি লুট, ঝুঁকিতে ফসলি জমি

মাদারীপুর সদর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ ও কুমার নদের পাড়ের অন্তত ২০টি স্থান থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রি করছেন স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি। প্রতিদিন রাত থেকে ভোর পর্যন্ত অবাধে মাটি কেটে ট্রলারে করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে বিক্রি করা হয়। মাটি কেটে নেওয়ায় ওই সব গ্রামের মানুষ নদের পাড় ভাঙনের আশঙ্কা করছে।

মাদারীপুর-১ আসন: মনোনয়ন পুনর্বহালের দাবিতে জামান মোল্লার সমর্থকদের সড়ক অবরোধ

মাদারীপুরে আড়াই ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক

বিএনপির মনোনয়ন না পাওয়ায় শিবচরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ

মাদারীপুরের শিবচর: রেলপথে জলাবদ্ধ বাড়িঘর

৪ বছরেও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পায়নি ডাসার উপজেলা

মাদারীপুরে শিশুসহ নারীকে আটকে রেখে হেনস্তা, থানায় অভিযোগ

মেয়ের বাড়িতে যাওয়া হলো না মায়ের

ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেপ্তারের সমালোচনা এনসিপি নেতার

মাদারীপুরে ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় এক আসামির মৃত্যুদণ্ড

ফরিদপুর নয়, ঢাকা বিভাগে থাকার দাবিতে মাদারীপুরে সড়ক অবরোধ

মাদারীপুরে বাসের ধাক্কায় চা-দোকানি নিহত

মাদারীপুরের কলেজটিতে পাস করেনি কেউ

সৌদির মরুভূমিতে ছেলের লাশ পাওয়ার খবর পেল পরিবার, নিখোঁজ ছিল ১৫ দিন ধরে

মাদারীপুরের শিবচর: নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পদ্মাপাড়ে বসেছে ‘ইলিশের হাট’

পদ্মা নদীতে ইলিশ শিকার, আটক ২৪ জেলের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা

শিবচরে পদ্মায় অভিযান: ৯ জেলে আটক, জরিমানা

