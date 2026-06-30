শিবচরে উঠানে পুঁতে রাখা ১১৬৫টি ইয়াবাসহ কারবারি আটক

মাদারীপুরের শিবচরে অভিযান চালিয়ে সিদ্দিক ব্যাপারী (৪০) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে থানা-পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে শিবচর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য কলোনি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক সিদ্দিক ব্যাপারী ওই এলাকার কাদির ব্যাপারীর ছেলে।
থানা সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শিবচর থানা-পুলিশ পৌরসভার স্বাস্থ্য কলোনি এলাকায় অভিযান চালান। অভিযানে সিদ্দিক ব্যাপারীকে আটক করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যানুযায়ী বাড়ির উঠানে পুঁতে রাখা ১ হাজার ১৬৫টি ইয়াবা উদ্ধার করা কর।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ১০-১৫ বছর ধরে সিদ্দিক ব্যাপারী মাদকের কারবার করছেন। একাধিকবার সতর্ক করা হয়েছে, কিন্তু কাজে আসেনি। আজ মঙ্গলবার বাড়িতে ইয়াবা রাখার খবর পেয়ে পুলিশকে জানানো হয়। পরে পুলিশ এসে তাঁকে আটক করে। গর্ত করে লুকিয়ে রাখা ইয়াবাও উদ্ধার করে পুলিশ।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, ইয়াবাসহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তিনি অনেক দিন ধরে মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে আইনি প্রক্রিয়া চলছে।
কেরানীগঞ্জের ঘাটারচরে স্টেডফাস্ট কুরিয়ার সার্ভিসের একটি পিকআপভ্যান চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগে বিক্ষোভ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় ওসি রুহুল কুদ্দুসসহ পুলিশ সদস্য ও শ্রমিক আহত হন। পরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।১০ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গফরগাঁও পৌরশহরের একটি পুকুরে ডুবে নিখোঁজ হওয়া শিশুর মরদেহ ১৬ ঘণ্টা পর উদ্ধার করেছেন স্থানীয়রা। আজ মঙ্গলবার ভোর ৬টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১১ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুরে প্রায় ১১৫ কেজি ওজনের কষ্টি পাথরের তৈরি একটি বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১৩। মূর্তিটি চোরাচালানের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।১৩ মিনিট আগে
বরিশালের মুলাদীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তাজেম আলী হাওলাদার (৬৫) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার মুলাদী পৌরসভার মোল্লা ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৫ মিনিট আগে