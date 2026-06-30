Ajker Patrika
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মাদারীপুর

শিবচরে উঠানে পুঁতে রাখা ১১৬৫টি ইয়াবাসহ কারবারি আটক

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ জুন ২০২৬, ২০: ৪৭
শিবচরে উঠানে পুঁতে রাখা ১১৬৫টি ইয়াবাসহ কারবারি আটক
আটক ইয়াবা কারবারি সিদ্দিক বেপারী। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের শিবচরে অভিযান চালিয়ে সিদ্দিক ব্যাপারী (৪০) নামের এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে থানা-পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে শিবচর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য কলোনি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।

আটক সিদ্দিক ব্যাপারী ওই এলাকার কাদির ব্যাপারীর ছেলে।

থানা সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শিবচর থানা-পুলিশ পৌরসভার স্বাস্থ্য কলোনি এলাকায় অভিযান চালান। অভিযানে সিদ্দিক ব্যাপারীকে আটক করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যানুযায়ী বাড়ির উঠানে পুঁতে রাখা ১ হাজার ১৬৫টি ইয়াবা উদ্ধার করা কর।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ১০-১৫ বছর ধরে সিদ্দিক ব্যাপারী মাদকের কারবার করছেন। একাধিকবার সতর্ক করা হয়েছে, কিন্তু কাজে আসেনি। আজ মঙ্গলবার বাড়িতে ইয়াবা রাখার খবর পেয়ে পুলিশকে জানানো হয়। পরে পুলিশ এসে তাঁকে আটক করে। গর্ত করে লুকিয়ে রাখা ইয়াবাও উদ্ধার করে পুলিশ।

শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, ইয়াবাসহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তিনি অনেক দিন ধরে মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

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