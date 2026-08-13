Ajker Patrika
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মাদারীপুর

মাদারীপুরে আড়িয়াল খাঁ নদ থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে আড়িয়াল খাঁ নদ থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার
মোবাশ্বের। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরে আড়িয়াল খাঁ নদ থেকে মোবাশ্বের নামের দুই বছরের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মাদারীপুর সদর উপজেলার পাঁচখোলা ইউনিয়নের বাহেরচর কাতলা এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডসংলগ্ন আড়িয়াল খাঁ নদ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এর আগে সকাল থেকে শিশুটি নিখোঁজ ছিল।

নিহত মোবাশ্বের একই এলাকার রাশেদুল ইসলাম মিথুনের ছেলে।

পুলিশ, স্থানীয় ও নিহত শিশুর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মোবাশ্বেরদের বাড়ি আড়িয়াল খাঁ নদের তীরবর্তী এলাকায়। তাই ধারণা করা হয়, আজ সকালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে পরিবারের সদস্যদের অজান্তে খেলতে গিয়ে শিশুটি নদে পড়ে যায়। পরে তাকে বাড়িতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা পর বাড়ি থেকে কিছু দূরে পাঁচখোলা বাহেরচর কাতলা এলাকার আড়িয়াল খাঁ নদে শিশুটির মরদেহ ভেসে ওঠে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা মরদেহটি দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। তাঁরা এসে লাশ উদ্ধার করেন।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

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