মাদারীপুরে আড়িয়াল খাঁ নদ থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার

মাদারীপুরে আড়িয়াল খাঁ নদ থেকে মোবাশ্বের নামের দুই বছরের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মাদারীপুর সদর উপজেলার পাঁচখোলা ইউনিয়নের বাহেরচর কাতলা এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডসংলগ্ন আড়িয়াল খাঁ নদ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এর আগে সকাল থেকে শিশুটি নিখোঁজ ছিল।
নিহত মোবাশ্বের একই এলাকার রাশেদুল ইসলাম মিথুনের ছেলে।
পুলিশ, স্থানীয় ও নিহত শিশুর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মোবাশ্বেরদের বাড়ি আড়িয়াল খাঁ নদের তীরবর্তী এলাকায়। তাই ধারণা করা হয়, আজ সকালে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে পরিবারের সদস্যদের অজান্তে খেলতে গিয়ে শিশুটি নদে পড়ে যায়। পরে তাকে বাড়িতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।
প্রায় দুই ঘণ্টা পর বাড়ি থেকে কিছু দূরে পাঁচখোলা বাহেরচর কাতলা এলাকার আড়িয়াল খাঁ নদে শিশুটির মরদেহ ভেসে ওঠে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা মরদেহটি দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। তাঁরা এসে লাশ উদ্ধার করেন।
মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
থানা এলাকায় হোটেল ও স্পা সেন্টারে কোনো ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড যাতে না হয়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। অবৈধ কর্মকাণ্ডের তথ্য পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখারও নির্দেশ দেন কমিশনার।৩ মিনিট আগে
গুরুতর আহত অবস্থায় স্বজনেরা শিশুটিকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে অগ্রণী ব্যাংকের করপোরেট শাখার ভল্ট থেকে ৪ কোটি ৩৮ লাখ টাকা উধাওয়ের ঘটনায় ক্যাশ ইনচার্জ মো. কামরুল হোসেন ও সহযোগী জাফরুল্লাহ তানভীরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, সরানো অর্থ দিয়ে হাটহাজারীতে ‘ইশরাত অ্যাগ্রো’ নামে গরুর খামার গড়ে তোলা হয়।৮ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জে স্বামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা যৌতুক মামলা দায়েরের অভিযোগে লাভলী আক্তারকে ১০ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই রায়ে মামলার আসামি মো. আরিফুল ইসলাম রতনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে। পরে আপিলের শর্তে লাভলীর জামিন মঞ্জুর হয়।১৬ মিনিট আগে