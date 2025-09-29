Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মাদারীপুর

দুবাইয়ের কথা বলে পাকিস্তানে মাদারীপুরের যুবক, টিটিপির হয়ে লড়তে গিয়ে অভিযানে নিহত

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ০৪
পাকিস্তানে মাদারীপুরের যুবক ফয়সাল মোড়লের (ইনসেটে) নিহতের খবর শুনে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: সংগৃহীত
পাকিস্তানে মাদারীপুরের যুবক ফয়সাল মোড়লের (ইনসেটে) নিহতের খবর শুনে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরের যুবক ফয়সাল মোড়লের (২১) যাওয়ার কথা ছিল দুবাইয়ে। কিন্তু সেখানে না গিয়ে যান পাকিস্তানে। এরপর যোগ দেন নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানে (টিটিপি)। গত শুক্রবার সংগঠনটির হয়ে লড়তে গিয়ে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে সে দেশের সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন এই যুবক।

পাকিস্তানের গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি দেখে ফয়সালের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হন তাঁর স্বজনেরা। পাশাপাশি লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার জন্যও দাবি জানান ফয়সালের মা।

ফয়সাল মাদারীপুর সদর উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের ছোট দুধখালী গ্রামের আব্দুল আউয়াল মোড়লের ছেলে। তাঁর মৃত্যুর খবরে পরিবারে মাতম দেখা যায়। খবর পেয়ে আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশী ভিড় করছেন নিহত যুবকের বাড়িতে।

ফয়সালের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দেশে থাকার সময় ফয়সাল ঢাকার জগন্নাথপুরের বিভিন্ন মসজিদের সামনে আতর বিক্রি করতেন। হঠাৎ একদিন তিনি পরিবারকে জানান, হিজামা সেন্টারে চাকরি করার জন্য তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী দুবাইয়ে যাচ্ছেন। এরপর ২০২৪ সালের মার্চে দুবাইয়ে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন এই যুবক। গত কোরবানির ঈদের আগে পরিবারের সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ যোগাযোগ হয়। এরপর ফয়সালের আর কোনো খোঁজ পাননি স্বজনেরা।

২৬ সেপ্টেম্বর রাতে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের কারাক জেলায় পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর এক অভিযানে টিটিপির ১৭ সদস্য নিহত হন। এর মধ্যে মারা যান বাংলাদেশি যুবক ফয়সাল। তাঁর পরনের পোশাক, আইডি কার্ড, বাংলাদেশি মুদ্রা ও অন্যান্য ডকুমেন্ট উদ্ধার করেন সেখানকার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। পরে পাকিস্তানের গণমাধ্যমে তাঁর ছবিসহ খবর প্রকাশিত হয়। সেই ছবি দেখে ফয়সালের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয় তাঁর পরিবার।

ফয়সালের মা চায়না বেগম বলেন, ‘ফয়সাল দেড় বছর আগে দুবাইয়ে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু সে পাকিস্তানে গেছে, তা আমরা জানতাম না। ও কারও খপ্পরে পড়ে পাকিস্তানে গেছে। এ ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের সবাইকে আইনের আওতায় এনে বিচারের দাবি জানাই। পাশাপাশি আমি আমার সন্তানের লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানাই, যেন ছেলের মুখটি শেষবারের মতো দেখতে পাই।’

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, পরিবার চাইলে ফয়সালের লাশ দেশে ফেরত আনতে সহযোগিতা করা হবে। আর কেউ যেন এমন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারেন, সে ব্যাপারে পরিবারকে সতর্ক থাকতে হবে।

বিষয়:

পাকিস্তানমাদারীপুরঢাকা বিভাগমাদারীপুর সদরঢাকাজেলার খবরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বেসরকারি স্কুল-কলেজে কর্মচারী নিয়োগের কর্তৃত্ব হারাল পরিচালনা পর্ষদ

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগ ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, অপবাদে কেঁদেছেন কর্মচারীও

খাগড়াছড়ি সহিংসতা: ‘ভুয়া ধর্ষণ’ মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন হান্নান মাসউদ

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান বাদল ও তামান্না নুসরাত বুবলী গ্রেপ্তার

সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান বাদল ও তামান্না নুসরাত বুবলী গ্রেপ্তার

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

সম্পর্কিত

দুবাইয়ের কথা বলে পাকিস্তানে মাদারীপুরের যুবক, টিটিপির হয়ে লড়তে গিয়ে অভিযানে নিহত

দুবাইয়ের কথা বলে পাকিস্তানে মাদারীপুরের যুবক, টিটিপির হয়ে লড়তে গিয়ে অভিযানে নিহত

চন্দনাইশে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

চন্দনাইশে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

৪ দিন পুলিশ ফাঁড়িতে আটকে রাখা যুবকের মৃত্যু, ইনচার্জ গ্রেপ্তার

৪ দিন পুলিশ ফাঁড়িতে আটকে রাখা যুবকের মৃত্যু, ইনচার্জ গ্রেপ্তার

খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক

খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক