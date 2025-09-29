দুবাইয়ের কথা বলে পাকিস্তানে মাদারীপুরের যুবক, টিটিপির হয়ে লড়তে গিয়ে অভিযানে নিহত

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরের যুবক ফয়সাল মোড়লের (২১) যাওয়ার কথা ছিল দুবাইয়ে। কিন্তু সেখানে না গিয়ে যান পাকিস্তানে। এরপর যোগ দেন নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানে (টিটিপি)। গত শুক্রবার সংগঠনটির হয়ে লড়তে গিয়ে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে সে দেশের সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন এই যুবক।
পাকিস্তানের গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি দেখে ফয়সালের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হন তাঁর স্বজনেরা। পাশাপাশি লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার জন্যও দাবি জানান ফয়সালের মা।
ফয়সাল মাদারীপুর সদর উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের ছোট দুধখালী গ্রামের আব্দুল আউয়াল মোড়লের ছেলে। তাঁর মৃত্যুর খবরে পরিবারে মাতম দেখা যায়। খবর পেয়ে আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশী ভিড় করছেন নিহত যুবকের বাড়িতে।
ফয়সালের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দেশে থাকার সময় ফয়সাল ঢাকার জগন্নাথপুরের বিভিন্ন মসজিদের সামনে আতর বিক্রি করতেন। হঠাৎ একদিন তিনি পরিবারকে জানান, হিজামা সেন্টারে চাকরি করার জন্য তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী দুবাইয়ে যাচ্ছেন। এরপর ২০২৪ সালের মার্চে দুবাইয়ে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন এই যুবক। গত কোরবানির ঈদের আগে পরিবারের সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ যোগাযোগ হয়। এরপর ফয়সালের আর কোনো খোঁজ পাননি স্বজনেরা।
২৬ সেপ্টেম্বর রাতে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের কারাক জেলায় পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর এক অভিযানে টিটিপির ১৭ সদস্য নিহত হন। এর মধ্যে মারা যান বাংলাদেশি যুবক ফয়সাল। তাঁর পরনের পোশাক, আইডি কার্ড, বাংলাদেশি মুদ্রা ও অন্যান্য ডকুমেন্ট উদ্ধার করেন সেখানকার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। পরে পাকিস্তানের গণমাধ্যমে তাঁর ছবিসহ খবর প্রকাশিত হয়। সেই ছবি দেখে ফয়সালের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয় তাঁর পরিবার।
ফয়সালের মা চায়না বেগম বলেন, ‘ফয়সাল দেড় বছর আগে দুবাইয়ে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু সে পাকিস্তানে গেছে, তা আমরা জানতাম না। ও কারও খপ্পরে পড়ে পাকিস্তানে গেছে। এ ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের সবাইকে আইনের আওতায় এনে বিচারের দাবি জানাই। পাশাপাশি আমি আমার সন্তানের লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানাই, যেন ছেলের মুখটি শেষবারের মতো দেখতে পাই।’
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, পরিবার চাইলে ফয়সালের লাশ দেশে ফেরত আনতে সহযোগিতা করা হবে। আর কেউ যেন এমন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারেন, সে ব্যাপারে পরিবারকে সতর্ক থাকতে হবে।
মাদারীপুরের যুবক ফয়সাল মোড়লের (২১) যাওয়ার কথা ছিল দুবাইয়ে। কিন্তু সেখানে না গিয়ে যান পাকিস্তানে। এরপর যোগ দেন নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানে (টিটিপি)। গত শুক্রবার সংগঠনটির হয়ে লড়তে গিয়ে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে সে দেশের সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন এই যুবক।
পাকিস্তানের গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি দেখে ফয়সালের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হন তাঁর স্বজনেরা। পাশাপাশি লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার জন্যও দাবি জানান ফয়সালের মা।
ফয়সাল মাদারীপুর সদর উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের ছোট দুধখালী গ্রামের আব্দুল আউয়াল মোড়লের ছেলে। তাঁর মৃত্যুর খবরে পরিবারে মাতম দেখা যায়। খবর পেয়ে আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশী ভিড় করছেন নিহত যুবকের বাড়িতে।
ফয়সালের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দেশে থাকার সময় ফয়সাল ঢাকার জগন্নাথপুরের বিভিন্ন মসজিদের সামনে আতর বিক্রি করতেন। হঠাৎ একদিন তিনি পরিবারকে জানান, হিজামা সেন্টারে চাকরি করার জন্য তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী দুবাইয়ে যাচ্ছেন। এরপর ২০২৪ সালের মার্চে দুবাইয়ে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন এই যুবক। গত কোরবানির ঈদের আগে পরিবারের সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ যোগাযোগ হয়। এরপর ফয়সালের আর কোনো খোঁজ পাননি স্বজনেরা।
২৬ সেপ্টেম্বর রাতে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের কারাক জেলায় পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর এক অভিযানে টিটিপির ১৭ সদস্য নিহত হন। এর মধ্যে মারা যান বাংলাদেশি যুবক ফয়সাল। তাঁর পরনের পোশাক, আইডি কার্ড, বাংলাদেশি মুদ্রা ও অন্যান্য ডকুমেন্ট উদ্ধার করেন সেখানকার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। পরে পাকিস্তানের গণমাধ্যমে তাঁর ছবিসহ খবর প্রকাশিত হয়। সেই ছবি দেখে ফয়সালের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয় তাঁর পরিবার।
ফয়সালের মা চায়না বেগম বলেন, ‘ফয়সাল দেড় বছর আগে দুবাইয়ে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু সে পাকিস্তানে গেছে, তা আমরা জানতাম না। ও কারও খপ্পরে পড়ে পাকিস্তানে গেছে। এ ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের সবাইকে আইনের আওতায় এনে বিচারের দাবি জানাই। পাশাপাশি আমি আমার সন্তানের লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানাই, যেন ছেলের মুখটি শেষবারের মতো দেখতে পাই।’
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, পরিবার চাইলে ফয়সালের লাশ দেশে ফেরত আনতে সহযোগিতা করা হবে। আর কেউ যেন এমন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারেন, সে ব্যাপারে পরিবারকে সতর্ক থাকতে হবে।
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ট্রেনে কাটা পড়ে আজিজুল হক ওরফে নয়ন (২২) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইনের পটিয়া-চন্দনাইশ সীমান্তের কাঞ্চনাবাদ ইউনিয়নের উত্তর মুরাদাবাদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।২১ মিনিট আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে পুলিশ ফাঁড়িতে চোর সন্দেহে চার দিন আটকে রাখা আবদুল্লাহ (২৭) নামের এক যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এ ঘটনায় সলিমগঞ্জ অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মো. মহিউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহি১ ঘণ্টা আগে
দুই সড়কে অবরোধ শিথিলের পর খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রামের যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩টা থেকে খাগড়াছড়ি-ফটিকছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় আটকে পড়া চালক ও যাত্রীদের যানবাহনে করে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মিরপুরে বাবার সামনে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে রিফাত খান (২১) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বেলা পৌনে ২টার দিকে মিরপুর ১২ নম্বরের সি ব্লকের ৯ নম্বর রোডে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় যুবককে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর বাবা আহত হন। মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনেরা যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে১ ঘণ্টা আগে