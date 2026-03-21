Ajker Patrika
মাদারীপুর

শিবচরে ঘুরতে গিয়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় স্কুলছাত্র নিহত

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২১ মার্চ ২০২৬, ১৯: ১৮
প্রতীকী ছবি

মাদারীপুর জেলার শিবচরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মো. শাহাদাত খলিফা (১৫) নামে নবম শ্রেণির এক স্কুলছাত্র মারা গেছে।

শনিবার (২১ মার্চ) বেলা ৩টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের কুতুবপুর এলাকার সংযোগ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহাদাত খলিফা উপজেলার দ্বিতীয়াখণ্ড নিয়ামতকান্দি গ্রামের হিরু খলিফার ছেলে। সে ওই এলাকার দ্বিতীয়াখণ্ড নূর ই আলম চৌধুরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র।

জানা গেছে, বন্ধুদের সঙ্গে ভ্যানে চড়ে ঘুরতে বের হয় শাহাদাত। ৩টার দিকে কুতুবপুর সীমানা নামক স্থানে তাকে বহনকারী ভ্যানটিকে একটি মোটরসাইকেল ধাক্কা দিলে ভ্যান থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যায়।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

