হাতীবান্ধায় ট্রেনে কাটা পড়ে একজনের মৃত্যু

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় ট্রেনে কাটা পড়ে কফর উদ্দিন (৫০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার বড়খাতা রেলগেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। কফর উদ্দিন বড়খাতা ইউনিয়নের দোলাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর পিতার নাম মৃত আবুল হোসেন।
রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কফর উদ্দিন বড়খাতা বাজার রেলগেট পথ হয়ে হেঁটে রেললাইন পার হচ্ছিলেন। এ সময় বুড়িমারী থেকে ছেড়ে আসা ৬৬ নম্বর ডাউন কমিউটার দিনাজপুরের পার্বতীপুরগামী ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কফর উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় বড়খাতা বাজার ও আশপাশের এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন। স্টেশনের পাশে মাঝেমধ্যে রাতে থাকতেন। পরিবারের লোকজনেরা তাঁর চিকিৎসা করেও সুস্থ করতে পারেননি। তাঁকে বাড়িতে রাখার চেষ্টা করলেও তিনি বাড়িতে থাকতেন না।
এ বিষয়ে লালমনিরহাট রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, লালমনিরহাট থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা কর্মসূচির প্রভাবে চট্টগ্রামে সড়কে গণপরিবহন ও সাধারণ লোকজনের উপস্থিতি ছিল কম।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কোনো বড় সহিংসতার খবর পাওয়া যায়নি। তবে ভোররাতে কিছু এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সড়কে টায়ার জ্বালিয়েছে।
১৩ নভেম্বরের কর্মসূচি ঘিরে দিনের আলোয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মাঠে দেখা না গেলেও ভোররাতের দিকে তারা কিছু বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মইজ্জ্যারটেক, ধলই ও জলিল গেট এলাকায় এবং চট্টগ্রাম-বাঁশখালী সড়কে টায়ার জ্বালিয়েছে তারা।
এদিকে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শাহ আমানত সেতু মোড়ে দেখা যায়, দক্ষিণ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবানমুখী সড়কে গাড়ি চলাচল করছে, তবে গাড়ির সংখ্যা অন্যান্য দিনের তুলনায় কম। সাধারণত যানজটে ভরা এ মোড়টি সকাল থেকে ছিল অনেকটাই ফাঁকা।
শ্যামলী পরিবহনের পরিচালক সোহেল মোহাম্মদ মঞ্জুর বলেন, ‘স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় আজ আমরা কম বাস চালিয়েছি। কোনো বাধা পাইনি, তবে নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে বাসের সংখ্যা কমিয়েছি। যাত্রীর সংখ্যাও কম।’
নগরীর নিউমার্কেট, কাজীর দেউড়ি, চকবাজার, বহদ্দারহাট, মুরাদপুর, জিইসি, ওয়াসা ও লালখানবাজার এলাকায়ও গণপরিবহনের সংখ্যা কম ছিল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এসব এলাকায় পুলিশের টহল ছিল জোরদার। গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি ও পথচারীদের মোবাইল ফোন চেক করতে দেখা গেছে পুলিশ সদস্যদের।
জামায়াত-শিবিরের বিক্ষোভ:
আওয়ামী লীগের ডাকা কর্মসূচি প্রত্যাখ্যান করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন মোড়ে বিক্ষোভ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির। বহদ্দারহাট, অক্সিজেন, মুরাদপুর, নিউমার্কেট, শাহ আমানত সেতু, আগ্রাবাদ ও এ কে খান মোড়ে দলটির নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ করেন।
চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি ফয়সাল মোহাম্মদ ইউনুছ বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ডাকা লকডাউন জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। ছাত্র-জনতা মাঠে থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখেছে।’
এদিকে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মো. জুনায়েত কাউছার বলেন, ‘লকডাউনকে ঘিরে চট্টগ্রামে বড় কোনো সহিংসতা ঘটেনি। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক আব্দুর রহমানের বাসায় ঢুকে তার ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করেছে এক দুর্বৃত্ত। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে নগরের ডাবতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্পার্ক ভিউ নামের দশতলা ভবনের পাঁচতলার একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন বিচারক।
এ ঘটনায় বিচারকের স্ত্রী এবং হামলাকারী যুবকও আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। নিহত স্কুলছাত্রের নাম তাওসিফ রহমান সুমন (১৬)। ভবনের অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মুখপাত্র শংকর কুমার বিশ্বাস।
সুমনের মায়ের নাম তাসমিন নাহার। তাকেও আহত অবস্থায় রামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া হামলকারী যুবককেও আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ভবনে ঢোকার সময় ওই যুবক দারোয়ানের কাছে থাকা খাতায় নিজের নাম লিখেছেন লিমন। বিচারক আব্দুর রহমান সম্পর্কে ভাই, এ পরিচয় দিয়ে তিনি পাঁচতলার ফ্ল্যাটে চলে যান।
ভবনের দারোয়ান মেসের আলী জানান, ওই যুবককে তিনি আগে কখনো দেখেননি। বিচারককে ভাই পরিচয় দেওয়ায় তিনি ঢুকতে দেন। তবে তার আগে নাম ও মোবাইল নম্বর লিখিয়ে নেন। দুপুর আড়াইটার দিকে ওই যুবক ফ্ল্যাটে যান।
এর প্রায় ৩০ মিনিট পর ফ্ল্যাটের গৃহকর্মী তাকে এসে জানান যে, ফ্ল্যাটে বিচারকের ছেলেকে ও স্ত্রীকে কুপিয়ে আহত করা হয়েছে। এরই মধ্যে ভবনের অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাও চলে আসেন। তারা সবাই ফ্ল্যাটে ঢুকে তিনজনকেই আহত পান। এরপর তিনজনকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, নিহত সুমনের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। আর হামলকারী যুবক ও বিচারকের স্ত্রীকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয়েছে।
ঘটনার পর বিকেল ৫টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। তিনি জানান, হামলাকারী ব্যক্তির পকেটে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে তিনি চালক। তার সঙ্গে পূর্ববিরোধ থাকতে পারে।
পুলিশ কমিশনার জানান, সিলেটের সুরমা থানায় এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে জিডি করেছিলেন তাসমিন নাহার। কেন এই ঘটনা ঘটেছে তা তারা এখনও বিস্তারিত জানেন না।
ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে নদীভাঙন রোধে বাঁধ নির্মাণকাজে পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে অভিযান চালিয়েছে দুদক।
গতকাল বুধবার (১৩ নভেম্বর) দিনভর ঈশ্বরগঞ্জের মরিচারচর ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁধ এবং নগরীর টাউনহল মোড়-সংলগ্ন পাউবোর কার্যালয়ে দুদকের ময়মনসিংহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক রাজু মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন ও বুলু মিয়ার নেতৃত্বে একটি দল অভিযান পরিচালনা করে।
রাজু মোহাম্মদ সারোয়ার হোসেন বলেন, ‘ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের মরিচাচর এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁধ রক্ষার কাজে দরপত্র মূল্যায়নে অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র তদন্ত শেষে আমরা বাঁধের এলাকা পরিদর্শন করেছি। পরে পাউবো ময়মনসিংহের নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে এসে প্রয়োজনীয় নথিপত্র গ্রহণ করি। আমরা প্রাথমিকভাবে অনিয়ম পেয়েছি। এগুলো যাচাই-বাছাই শেষে কমিশন বরাবর প্রতিবেদন দেওয়া হবে।’
এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী শামীম হাসনাইন মাহমুদ বলেন, ‘এই কাজটি আমার নির্বাহী প্রকৌশলী আখলাক উল জামিলের সময় শুরু হয়। আমি দুই মাস ধরে এসেছি। কাজটি আমি নিজেও পরিদর্শন করেছি। আমার কাছে মনে হয়নি কোনো অনিয়ম হয়েছে। তবুও দুদক যেহেতু তদন্ত করছে, আমি প্রয়োজনীয় কাগজ দিয়ে সহযোগিতা করছি।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এবার হত্যাচেষ্টার অভিযোগে অভিনেতা মনোয়ার হোসেন ডিপজল ও তাঁর সহযোগী মো. ফয়সালের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম মিজবাহ উর রহমানের আদালতে ডিপজলের ভক্ত হিসেবে পরিচয়ে দেওয়া এক নারীর স্বামী মামলাটি করেন।
আদালত বাদীর জবানবন্দি নিয়ে অভিযোগের বিষয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। বাদীপক্ষের আইনজীবী কাইয়ুম হোসেন নয়ন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গত ৮ জুলাই ডিপজল ও ফয়সালের বিরুদ্ধে মারধর ও অ্যাসিড নিক্ষেপের অভিযোগে ওই ব্যক্তির স্ত্রী মামলা করেন। আদালত মামলাটি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) তদন্তের নির্দেশ দেন। ওই মামলার তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই তাঁর স্বামী আরও একটি মামলা করলেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, স্ত্রীর মামলা করার পর ডিপজল ও তাঁর সন্ত্রাসী বাহিনী মামলা তুলে নিতে হুমকি দেন। ভয়ে তাঁর স্ত্রী দারুস সালাম থানা এলাকা থেকে যাত্রাবাড়ীতে চলে আসেন। গত ৪ সেপ্টেম্বর বাদী ও তাঁর স্ত্রী বাসা থেকে কাজে গেলে তাঁদের মেয়ে একা বাসায় ছিল। তখন ডিপজলের সন্ত্রাসী বাহিনীর ১০-১২ জন বাসায় ঢুকে ভাঙচুর চালায় এবং ৫০ হাজার টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়। এ সময় তাঁর মেয়েকে ধর্ষণ করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ১০-১২ জনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করা হয়েছে।
অভিযোগে আরও বলা হয়, বাদী ১ নভেম্বর যাত্রাবাড়ী থানার পেছনে হোটেলে খাবার খেতে গেলে দুজন তাঁকে ‘কথা আছে’ বলে ডেকে নিয়ে যান। এরপর তাঁরা বাদীকে সিএনজিতে করে শনির আখড়ায় একটি ভবনের পঞ্চম তলায় নিয়ে যান। সেখানে ডিপজল ও ফয়সাল উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আগের করা মামলা দুটি (অ্যাসিড নিক্ষেপ ও ধর্ষণ) তুলে নিতে হুমকি দিতে থাকেন।
ডিপজলের প্রস্তাবে রাজি না হলে বাদীকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। তখন ফয়সাল তাঁকে রড দিয়ে মারধর করেন। অন্যরাও তাঁকে মারধর করেন। এতে তিনি মারাত্মক আহত হন। ডিপজল তাঁর কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করতে চান।
বাদী তখন ডিপজলের পা ধরে জীবন ভিক্ষা চান এবং মামলা তুলে নেবেন বলে জানান। এ সময় বাদীর কাছে থাকা ২০ হাজার টাকা এবং বিকাশে থাকা সাড়ে তিন হাজার টাকা জোরপূর্বক নিয়ে নেওয়া হয়। দুদিনের মধ্যে মামলা প্রত্যাহারের শর্তে তাঁকে আহত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যান হামলাকারীরা। এরপর বাদীর স্ত্রী তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।
অভিযোগে আরও বলা হয়, এ ঘটনায় বাদী ৩ নভেম্বর মামলা করতে যাত্রাবাড়ী থানায় যান। তবে থানা কর্তৃপক্ষ মামলা নেয়নি।
