Ajker Patrika
লালমনিরহাট

মাদক কারবারিদের হামলায় ২ পুলিশ আহত, হাতকড়াসহ পালালেন আসামি

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ মে ২০২৬, ১৭: ৫৬
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন দুই এএসআই (সহকারী উপপুলিশ পরিদর্শক)। মাদক কারবারিরা সংঘবদ্ধ হয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এ সময় গ্রেপ্তার হওয়া এক আসামি হাতকড়া পরা অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) দুপুরে উপজেলার সিঙ্গিমারী ইউনিয়নের মধ্যসিঙ্গিমারী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন হাতীবান্ধা থানায় কর্মরত এএসআই আইয়ুব আলী ও এএসআই রফিকুল ইসলাম। তাঁরা হাতীবান্ধা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুপুরে হাতীবান্ধা থানা-পুলিশের একটি দল মধ্যসিঙ্গিমারী গ্রামে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মাদকসহ এক কারবারিকে আটক করে হাতকড়া পরায় পুলিশ। তবে আটকের খবর ছড়িয়ে পড়লে অন্য মাদক কারবারিরা দেশীয় অস্ত্রসহ পুলিশের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তারা পুলিশ কর্মকর্তাদের পিটিয়ে আহত করে এবং গ্রেপ্তার সহযোগীকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ সময় আসামি হাতকড়াসহ দৌড়ে পালিয়ে যান।

কারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত এবং ছিনিয়ে নেওয়া আসামির পরিচয় কী, এমন প্রশ্নে পুলিশ জানায়, তদন্ত ও আসামিদের গ্রেপ্তারের স্বার্থে আপাতত হামলাকারীদের নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না। আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিস্তারিত জানানো হবে।

হাতীবান্ধা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রমজান আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘মাদক কারবারিদের হামলায় আমাদের দুই কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। ছিনিয়ে নেওয়া আসামিসহ হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে এলাকায় ব্যাপক অভিযান শুরু হয়েছে। দ্রুতই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।’

হাতীবান্ধালালমনিরহাটঅভিযানমাদকবিরোধীএএসআইলালমনিরহাট সদরহামলা
