শনিবার রাজশাহীতে ১১ দলের সমাবেশ

গণভোটের রায় বাস্তবায়ন ও পদ্মার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে রাজশাহীতে ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে আগামী শনিবার জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলের বিভাগীয় সমাবেশ। আজ বৃহস্পতিবার নগরীর কুমারপাড়া এলাকার একটি রেস্টুরেন্টে ১১ দলের সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, শনিবার বেলা ৩টায় রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সমাবেশে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, জনদুর্ভোগ লাঘব ও পদ্মার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে সরকারের পদক্ষেপের দাবি জানানো হবে।
এ সময় সংসদ সদস্য ও জামায়াতের রাজশাহী মহানগরের আমির ড. কেরামত আলী, সেক্রেটারি ডা. ইমাজ উদ্দিন মণ্ডল, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মহানগরের আহ্বায়ক মোবাশ্বের আলী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহানগর সভাপতি মুফতি জুবায়ের হোসেন, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির মহানগর সভাপতি সাইফুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
