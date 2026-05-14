Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

সাবেক মন্ত্রী মোশাররফের জানাজা ঘিরে নিরাপত্তা বলয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১৪ মে ২০২৬, ১১: ০০
সাবেক মন্ত্রী মোশাররফের জানাজা ঘিরে নিরাপত্তা বলয়
চট্টগ্রামের জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ মাঠে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের জানাজার নামাজ ঘিরে পুলিশের নিরাপত্তামূলক অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম মহানগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি)। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নগরীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে বিশেষ নজরদারি ও চেকপোস্ট ডিউটি কার্যকর থাকবে।

সিএমপি সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, পুরো কার্যক্রমটি তিনটি প্রধান বিভাগে (দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর) ভাগ করে পরিচালনা করা হচ্ছে। এ বিশেষ অভিযানে মোট ২১৬ জন পুলিশ সদস্যকে মোতায়েন করা হয়েছে।

তথ্যমতে, সশস্ত্র ও বিশেষায়িত ফোর্সের (এসএএফ) ৮০ জন এবং ৭৭ জন পিওএম সদস্য রয়েছেন। বিশেষ টিম হিসেবে আটজন ডিবি সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। নগরীর প্রধান মোড় ও প্রবেশপথে কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছে।

এদিকে নগরীর জমিয়াতুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ এলাকা (মাঠ, পশ্চিম ও উত্তর গেট) এবং কাজীর দেউড়ী মোড়ে একাধিক টিম মোতায়েন করা হয়েছে। এই জমিয়তুল ফালাহ মাঠেই সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে বেলা ১১টায়।

চট্টগ্রামের জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ মাঠে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের জানাজার নামাজ ঘিরে পুলিশের নিরাপত্তামূলক অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামের জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ মাঠে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের জানাজার নামাজ ঘিরে পুলিশের নিরাপত্তামূলক অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

অন্যদিকে ২ নম্বর গেট, সিটি গেট এবং এ কে খান মোড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথগুলোতে সার্বক্ষণিক চেকপোস্ট বসানো হয়েছে।

বহদ্দারহাট মোড়, জিইসি মোড়, ওয়াসা মোড়, টাইগারপাস, লালখান বাজার এবং আলমাস মোড় এলাকায় বিশেষ পকেট ডিউটি ও চেকপোস্ট পরিচালিত হচ্ছে।

সিএমপি অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) মুহাম্মদ ফয়সাল আহমেদ স্বাক্ষরিত উল্লিখিত আদেশে বেশ কিছু কঠোর নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

এতে বলা হয়, কর্তব্যরত সব কর্মকর্তা ও ফোর্সকে অবশ্যই বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, হেলমেট ও লেগগার্ডসহ প্রয়োজনীয় দাঙ্গা সরঞ্জাম সঙ্গে রাখতে হবে। নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনের কোনো ব্যক্তি বা সদস্য যাতে কোনো প্রকার অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

সিএমপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা এবং মহানগরীর স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেই এই নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মিরসরাইয়ের বাসিন্দা বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাহী সদস্য সাংবাদিক আজহার মাহমুদ বলেন, ‘বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের জমিয়াতুল ফালাহ প্রাঙ্গণের জানাজাকে ঘিরে পুলিশের ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। তবে যেকোনো বড় জানাজাতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ এমন সতর্ক অবস্থায় থাকা স্বাভাবিক। আর আমাদের পুলিশ ভাইয়েরাও জানাজায় বাধা দেওয়ার মতো অতটা বিবেকহীন না। তাঁরাও নিশ্চয়ই জানেন, মোশাররফ হোসেন কে ছিলেন, কেমন উচ্চতার নেতা ছিলেন। দলমত-নির্বিশেষে তিনি সকলের কাছে ছিলেন প্রিয়ভাজন।’

এ বিষয়ে নগরীর কোতোয়ালি থানার ওসি মো. আফতাব উদ্দিন জানান, জানাজা বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। পরিস্থিতির ওপর বিবেচনা করে পুলিশ দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত রয়েছে। এ ধরনের নিরাপত্তার বিষয়টি রুটিন ওয়ার্ক বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাসিএমপিপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জানুয়ারির শেষে এসএসসি ও জুনে এইচএসসির আলোচনা: শিক্ষামন্ত্রী

চূড়ান্ত অনুমোদন পেল ৩৩৪৭৪ কোটি টাকার পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্প, কী সুফল মিলবে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ড: দীপু মনি, মোজাম্মেল বাবু ও ফারজানা রূপাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির

শাপলা চত্বর হত্যাকাণ্ড: দীপু মনি, মোজাম্মেল বাবু ও ফারজানা রূপাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির

সোনারগাঁয়ে ডাকাতদের হামলায় একজন নিহত

সোনারগাঁয়ে ডাকাতদের হামলায় একজন নিহত

মৌলভীবাজারে তরুণীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মৌলভীবাজারে তরুণীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

কোরবানির ঈদ সামনে রেখে ব্যস্ততা বেড়েছে দুর্গাপুরের খামারগুলোতে

কোরবানির ঈদ সামনে রেখে ব্যস্ততা বেড়েছে দুর্গাপুরের খামারগুলোতে