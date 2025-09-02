আবারও সড়ক দুর্ঘটনার কবলে লক্ষ্মীপুরের জেলা জামায়াতের আমির

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুর জেলা জামায়াতের আমির মাস্টার রুহুল আমিন ভূঁইয়া আবারও সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন। আজ মঙ্গলবার বিকেলে লক্ষ্মীপুরের দালাল বাজার এলাকায় তাঁকে বহনকারী প্রাইভেট কারকে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক ধাক্কা দেয়। তবে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন রুহুল আমিন। এ ঘটনায় ট্রাকচালককে আটক করেছে পুলিশ।
ট্রাকের ধাক্কায় প্রাইভেট কারের বাঁ পাশের সামনের অংশ ভেঙে গেছে। গাড়িতে থাকা জেলা জামায়াতের আমির রুহুল আমিন ভূঁইয়া, তাঁর সফরসঙ্গী আনোয়ার হোসেন ও গাড়িচালক সামান্য আহত হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। লক্ষ্মীপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি এ আর হাফিজ উল্যাহ এ কথা নিশ্চিত করেন।
লক্ষ্মীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল মোন্নাফ বলেন, ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। ট্রাকচালককে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।
উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগে রামগতিতে যাওয়ার পথে করাইতলা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন জেলা জামায়াতের আমির।
