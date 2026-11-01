মোটরসাইকেল ফেরত চাইলে হামলা, ব্যবসায়ী নিহত

মোটরসাইকেল ফেরত চাইলে হামলা, ব্যবসায়ী নিহত
লক্ষ্মীপুরে ধার নেওয়া মোটরসাইকেল ফেরত চাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় হোসেন মিয়া (৫০) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর ছেলে সাইফুল ইসলাম আহত হয়েছেন। আজ রোববার রাতে সদর উপজেলার কাজিরদিঘীর পাড় বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। আহত সাইফুল ইসলামকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত হোসেন মিয়া কাজিরদিঘীর পাড় এলাকার সুলতান আহমেদ ভূঁইয়ার ছেলে।
পুলিশ ও নিহতের স্বজনেরা জানান, গত ১৮ অক্টোবর দুপুরে সাইফুল ইসলামের ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল একই বাড়ির শাকিল হোসেন কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে যান। পরে মোটরসাইকেলটি ফেরত দেওয়ার কথা বললেও ১৩ দিন ধরে নানা টালবাহানা করে সেটি ফেরত দেননি তিনি।
রোববার সন্ধ্যার পর সাইফুল ইসলাম তাঁর বাবা হোসেন মিয়াসহ কয়েকজনকে নিয়ে মোটরসাইকেলটি ফেরত আনতে কাজিরদিঘীর পাড় বাজারে শাকিল হোসেনের কাছে যান। এ সময় মোটরসাইকেল ফেরত দেওয়া নিয়ে শাকিল টালবাহানা শুরু করেন। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে শাকিল হোসেন, বিপ্লবসহ কয়েকজন তাঁদের ওপর হামলা চালান।
এতে হোসেন মিয়া ও তাঁর ছেলে সাইফুল ইসলাম আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হোসেন মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত হোসেন মিয়া কাজিরদিঘীর পাড় বাজারে দর্জির কাজ করতেন। তাঁর ছেলে সাইফুল ইসলাম একই বাজারে ওষুধের ফার্মেসি পরিচালনা করেন।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতিও চলছে।