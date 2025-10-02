Ajker Patrika
> সারা দেশ
> লক্ষ্মীপুর

বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ: লক্ষ্মীপুরে দুই দিন ধরে বৃষ্টি, চরম ভোগান্তি

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
গত ২৪ ঘণ্টায় লক্ষ্মীপুরে ৩৭ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গত ২৪ ঘণ্টায় লক্ষ্মীপুরে ৩৭ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ায় লক্ষ্মীপুর জেলায় টানা দুই দিন ধরে বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় জেলাটিতে ৩৭ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। কখনো ভারী, কখনো হালকা আবার কখনো মাঝারি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হওয়ায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এতে করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও কর্মজীবী মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছে। টানা বৃষ্টির কারণে জেলার তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে।

দুই দিনের অবিরাম বৃষ্টির ফলে লক্ষ্মীপুর পৌর শহরের বাঞ্চানগর, সমসেরাবাদ, কলেজ রোড, মজুপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় তীব্র জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। ফলে পৌরবাসীকে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।

পৌরবাসীর অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের বিভিন্ন স্থানে পানি জমে যাওয়া একটি নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা। এর প্রধান কারণ হলো অপরিকল্পিতভাবে ড্রেনেজ নির্মাণ এবং পানি নিষ্কাশনের অব্যবস্থা। তাদের দাবি, খালগুলো ভরাট হয়ে যাওয়া এবং ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখার কারণেও পানি নামতে পারছে না। এই দুর্ভোগ থেকে দ্রুত মুক্তি পেতে চায় পৌরবাসী।

রামগতি আবহাওয়া সতর্কীকরণ অফিসের কর্মকর্তা মো. সৌরভ হোসেন জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ায় সারা দেশের মতো লক্ষ্মীপুর জেলায়ও বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। এই বৃষ্টি আরও এক থেকে দুই দিন থাকতে পারে। বৃষ্টির প্রভাবে তাপমাত্রা কমে আসছে বলেও তিনি জানান।

এদিকে, পৌর শহরের জলাবদ্ধতা নিয়ে পৌর প্রশাসক ও স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মো. জসিম উদ্দিন বলেন, ‘যেসব জায়গায় পানি জমছে, পৌরসভার পক্ষ থেকে সেসব জায়গা থেকে দ্রুত পানি সরানোর কাজ শুরু করা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি, যাতে পৌরবাসীকে কোনো ধরনের ভোগান্তির শিকার হতে না হয়।’

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরবঙ্গোপসাগরনিম্নচাপবৃষ্টিপাতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

গাজামুখী সুমুদ ফ্লোটিলাকে ঘিরে ফেলেছে ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজ

গাজামুখী সুমুদ ফ্লোটিলাকে ঘিরে ফেলেছে ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজ

সম্পর্কিত

আদমদীঘিতে ট্রেনের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু, গুরুতর আহত ১

আদমদীঘিতে ট্রেনের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু, গুরুতর আহত ১

ফেনীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উল্টে পড়ল দোকানে, নিহত ৩

ফেনীতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উল্টে পড়ল দোকানে, নিহত ৩

টেকনাফের গহিন পাহাড়ে জিম্মি রাখা নারী-শিশুসহ ২১ জনকে উদ্ধার

টেকনাফের গহিন পাহাড়ে জিম্মি রাখা নারী-শিশুসহ ২১ জনকে উদ্ধার

ভারত থেকে ফেরত পাঠানো ১৫ বাংলাদেশিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর

ভারত থেকে ফেরত পাঠানো ১৫ বাংলাদেশিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর