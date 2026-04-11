হাত বেঁধে পেটানো সরদারের বিরুদ্ধে মামলা করলেন সেই শ্রমিক

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে মো. কালু নামের এক ইটভাটার শ্রমিককে হাত বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় তিনি নিজে বাদী হয়ে মামলা করেছেন। গতকাল শুক্রবার রাতে কমলনগর থানায় দায়ের করা মামলায় অভিযুক্ত ইটভাটার সরদার মো. ইসমাইল হোসেনসহ তাঁর চার-পাঁচজন সহযোগীকে আসামি করা হয়েছে।
মামলার পর থেকে আসামিরা পলাতক রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও জানানো হয়েছে।
এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের চুঙ্গার গুড়া এলাকায় নির্যাতনের শিকার হন ইটভাটার শ্রমিক কালু। শুক্রবার রাতে নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দাসহ নেটিজেনদের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়।
জানা যায়, ভুক্তভোগী কালু একই উপজেলার চর কাদিরা ইউনিয়নের চরবসু বাদামতলী এলাকার মোহাম্মদ ইব্রাহিমের ছেলে। অভিযুক্ত ইটভাটার সরদার ইসমাইল হোসেন তোরাবগঞ্জ ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মনির মাঝির ছেলে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ৬ মিনিট ১৩ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, কালু নামের ওই শ্রমিকের দুই হাত ঘরের আড়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। ইসমাইল মাঝি একটি লাঠি হাতে ওই শ্রমিককে পেটাচ্ছেন। এ সময় শ্রমিককে উদ্দেশ করে তিনি অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছেন এবং পেটানোর মাঝেমধ্যে কালুকে তার মতো ব্রিকফিল্ড থেকে কেউ যেন না পালায়, এ জন্য বারবার ওয়াদা করানো হয়।
এর আগে ইটভাটার সরদার মো. ইসমাইল হোসেন মোবাইল ফোনে জানিয়েছিলেন, তিনি ইটভাটায় শ্রমিক সরবরাহ করেন। শ্রমিক কালু গত বছর তাঁর কাছ থেকে কাজের জন্য টাকা নিয়ে ইটভাটা থেকে পালিয়ে আসেন। ভুক্তভোগী শ্রমিক কালু সেই ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে এ বছর আবারও কাজের জন্য প্রায় ১ লাখ টাকা নেন এবং চট্টগ্রামের এক ফিল্ডে কাজে যান। গত রমজান মাসের ১৫ তারিখে অন্য শ্রমিকেরা কালুকে তাঁদের খাবার কেনার জন্য বাজারে পাঠালে সেই টাকা নিয়ে পালিয়ে আসেন কালু।
অভিযুক্ত ইসমাইল হোসেনের দাবি, আর কোনো শ্রমিক যেন ভাটা থেকে না এভাবে না পালায়, তাই অন্য শ্রমিকদের ভয়ভীতি দেখানোর জন্য শুকনা লাঠি দিয়ে তিনি দু-একবার পিটিয়েছেন।
ইসমাইল হোসেন বলেন, ‘ভিডিওটি চট্টগ্রাম ইটভাটায় শ্রমিকদের কাছে পাঠাই। ওখান থেকে কারা যেন ভিডিওটি সাংবাদিকদের কাছে পাঠিয়েছে।’
এ বিষয়ে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কমলনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাফায়াত হোসেন বলেন, ‘এই ঘটনায় ভুক্তভোগী নিজে বাদী হয়ে মামলা করেছেন। আমরা আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছি।’
বঙ্গোপসাগরের কক্সবাজার উপকূলে কোস্ট গার্ড পৃথক তিনটি অভিযানে জলদস্যু ‘পারভেজ বাহিনী’র ১০ সদস্য এবং ৮ চোরাকারবারিকে আটক করেছে। এ সময় দস্যুদের কাছে জিম্মি থাকা তিন জেলে এবং গভীর সমুদ্রে ভাসমান ৯ বাংলাদেশি নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার (১১ এপ্রিল) দুপুরে কোস্ট গার্ড কক্সবাজার স্টেশনে আয়োজিত...১৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে ভোজ্যতেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য অবৈধভাবে মজুতের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। আজ শনিবার (১১ এপ্রিল) সকালে নগরের চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে ক্যাব চট্টগ্রাম বিভাগ ও মহানগর কমিটির উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বরগুনায় ডেঙ্গু ও হামের আতঙ্ক না কাটতেই নতুন করে দেখা দিয়েছে ডায়রিয়ার প্রকোপ। গতকাল সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় জেলার হাসপাতালগুলোয় ৫১ জন ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন। আর আজ শনিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ৮ ঘণ্টায় বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে ২১ জন রোগী ডায়রিয়া আক্রান্ত হয়ে১ ঘণ্টা আগে
ঢাকায় সংঘটিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের মন্তব্যে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন। গত ৬ এপ্রিল দায়িত্বরত এক পুলিশ সদস্যের সরকারি গাড়ি পার্কিংকে ঘিরে করা মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় এ প্রতিক্রিয়া জানায় সংগঠনটি...১ ঘণ্টা আগে