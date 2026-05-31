যশোরে মোটরসাইকেলে ঘুরতে বেরিয়ে প্রাণ গেল দুই বন্ধুর

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
রাকিব ও জনি। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের মনিরামপুরে মোটরসাইকেলে ঘুরতে বেরিয়ে দুর্ঘটনায় দুই বন্ধু মারা গেছেন। আজ রোববার রাত ৯টার দিকে উপজেলার রাজগঞ্জ-পুলেরহাট সড়কের খেদাপাড়া মানিকতলা মোড়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন উপজেলার কাশিমনগর ইউনিয়নের নাঁদড়া গ্রামের ইসমাইল হোসেনের ছেলে রাকিব হোসেন (২৭) ও কামরুজ্জামান মিন্টুর ছেলে মেহেদী হাসান জনি (২৩)। নিহতদের লাশ যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

নিহত রাকিবের মামা ফারুক হোসেন বলেন, আজ রোববার সন্ধ্যায় রাকিব নিজের মোটরসাইকেলে বন্ধু জনিকে নিয়ে রাজগঞ্জ ভাসমান সেতু এলাকায় ঘুরতে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে খেদাপাড়া মানিকতলা মোড়ে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আমড়াগাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হন তাঁরা।

তিনি আরও বলেন, স্থানীয়রা রাকিব ও জনিকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে রাত সাড়ে ১০টার দিকে চিকিৎসক তাঁদের দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

খেদাপাড়া ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) শাহাবুর রহমান মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

